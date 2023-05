Rhabarberkuchen: 3 einfache und leckeren Rezepte

Obwohl Rhabarber gern, wie Obst in der Küche zu Kompott, Marmelade und Kuchen verarbeitet wird, zählt die krautige Nutzpflanze zum Gemüse. Rhabarber ist ein Knöterichgewächs.

Rhabarber enthält wertvolle Mineralstoffe wie z. B. Eisen, Kalium, Magnesium und die Vitamine A, B1, B3, C und E. Auch ist das Stangengemüse kalorienarm, enthält wenig Zucker und gilt als verdauungsfördernd.

4. Schritt: Das Eiweiß in einer sauberen Schüssel steif schlagen, dann nach und nach den Zucker unterschlagen, bis ein glänzender Eischnee entstanden ist. Den Eischnee auf gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen. Wer mag, kann mit dem Löffelrücken oder einem anderen Küchenutensil ein Muster in die Oberfläche zeichnen. Den Kuchen für etwa 10 Minuten backen. Den Kuchen auskühlen lassen, aus der Form lösen und servieren.

3. Schritt: Den Teig in die Backform geben, gleichmäßig verteilen und festdrücken, sodass auch ein etwa 1 Zentimeter hoher Rand entsteht. Jetzt die Rhabarbermasse auf dem Boden gut verteilen. Den Kuchen für circa. 40 Minuten backen.

2. Schritt: Die Eier trennen und das Eiweiß für den Eischnee beiseitestellen. In einer Schale Butter und Zucker für den Teig kurz zu einem Teig kneten. Erst die Eigelbe untermischen und dann das Mehl mit dem Backpulver in die Schüssel sieben. Eine Prise Salz hinzufügen und das Ganze zu einem festen Mürbeteig verarbeiten.

1. Schritt: Den Rhabarber schälen und grob in Stücke schneiden. Zusammen mit Zucker, Stärke, Vanillemark und Zimt in eine Schüssel geben und eine Weile stehen lassen, bis der Rhabarber Wasser lässt.

Vorbereitung: Die Springform mit Backpapier auslegen oder einfetten.

1. Schritt: Den Rhabarber in kleine Stücke schneiden, zuckern und beiseite stellen, bis der Rhabarber Wasser lässt.

2. Schritt: Butter, Ei und Zucker in einer großen Schüssel verrühren. Das Mehl und die Prise Salz hinzugeben und zu einem festen Teig verarbeiten. Den Teig in die Backform geben, verteilen, einen Rand hochziehen und festdrücken. Die Form mit dem Boden in den Kühlschrank stellen.

3. Schritt: Milch, Zucker und Puddingpulver in einem Topf verrühren. Das Ganze anschließend unter ständigem Rühren erhitzen und zu einem Pudding kochen.

4. Schritt: Den Pudding vom Herd nehmen, kurz leicht abkühlen lassen und den Frischkäse in den noch warmen Pudding rühren, bis er sich vollständig aufgelöst hat. Nun den Rhabarbersaft abgießen. Die Rhabarberstücke in den Pudding mischen.

Vorbereitung: Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

5. Schritt: Den Boden aus dem Kühlschrank nehmen und die Rhabarber-Pudding-Masse in die Form geben. Die Füllung sollte gleichmäßig verteilt werden. Den Kuchen für etwa 50 Minuten backen. Anschließend den Kuchen in der Form auskühlen lassen, aus der Form lösen und servieren.