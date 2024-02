Rollige Katze beruhigen? Das kannst Du tun!

Rollige Katzen können sehr lautstark auf sich aufmerksam machen. © Dzurag / 123rf.com

Im Frühjahr und Herbst können selbst die friedlichsten Katzen auf einmal wie ausgewechselt sein.

Sie miauen in ungeheurer Lautstärke, sie strecken ihren Po in die Höhe und reiben sich an allem, was in ihrer Nähe ist. Durch ihre Laute und das Markieren durch Spritzen zeigen Katzen den potenziellen Herren der Schöpfung, dass sie bereit sind sich zu paaren.

Erfahrt hier, was es mit der Paarungsbereitschaft bzw. Raunze bei Katzen auf sich hat und wie man eine rollige Katze beruhigen kann.

Wer sich fragt, wie verhält sich eine rollige Katze und was kann ich tun, um ihr zu helfen, findet alle Antworten in diesem Ratgeber.



Weitere Tipps und Infos über Samtpfoten gibt's im Katzenratgeber.