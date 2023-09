Rote Beete haltbar machen: Anleitung und Tipps zum Einkochen der Rüben

Wer große Mengen an Roter Beete vorrätig hat und nicht alles beizeiten verbrauchen wird, der kann die Rüben unter anderem durch Einkochen haltbar machen und das Gemüse so jederzeit nach Lust und Laune in seinen Speiseplan einbinden.

8. Schritt: Zum Schluss werden die mit dem Gemüse bestückten Gläser in einen großen Topf gestellt, welcher so weit mit Wasser aufgefüllt wird, dass sie mindestens bis zur Hälfte damit bedeckt sind.

5. Schritt: Die Rote Beete wird nun in etwa einen halben Zentimeter dicke Scheiben geschnitten und mit den Zwiebelringen zusammen in die gesäuberten Einmachgläser geschichtet. Bis zum Rand circa zwei Fingerbreit Platz lassen.

3. Schritt: In der Zwischenzeit können die Zwiebeln geschält und in feine Ringe geschnitten werden.

Rote Beete kann je nach Geschmack mit vielen Gewürzen verfeinert werden.

1. Tipp - Ziehen lassen: Bevor man die eingekochte Rote Beete so richtig genießen kann, sollte sie für mindestens vier Wochen in dem Sud ziehen. So hat sie genug Zeit, um den Geschmack anzunehmen.

2. Tipp - Optik: Wer der Roten Beete optisch einen kleinen Effekt verpassen möchte, kann sie auch geriffelt schneiden. Für diesen Wellenschnitt eignet sich ein geriffeltes Messer oder der Gemüsehobel mit einem Wellenschneider.

3. Tipp - Geschmack: Um den Sud für die roten Rüben noch etwas aromatischer zu machen, können im sechsten Schritt Gewürze wie Kümmel, Senfkörner, Lorbeerblätter, Chilischoten, Nelken, Ingwer, Pfefferkörner oder Knoblauch hinzugefügt werden. Wer die festen Bestandteile dieser Zutaten später nicht mit in die Einmachgläser abfüllen möchte, sollte die Gewürze in einen Teebeutel oder ein Tee-Ei geben, um sie leichter entfernen zu können.

4. Tipp - Im Backofen einkochen: Auch das funktioniert. Dafür werden zuerst die Schritte eins bis sieben wie in der Anleitung oben beschrieben ausgeführt. Danach werden die Einmachgläser in eine Auflaufform gestellt, welche so weit mit Wasser aufgefüllt wird, dass die Gläser etwa zwei bis drei Zentimeter damit bedeckt sind. Nun kann die Rote Beete bei 175 Grad Ober-/Unterhitze (155 Grad Umluft) in den Backofen. Sobald das Wasser in der Auflaufform kocht, kann der Ofen ausgestellt werden. Die Gläser sollten jetzt noch mindestens 30 Minuten im Wasserbad stehen bleiben. Danach zum Abkühlen herausnehmen und beiseite stellen.

5. Tipp - Einlegen: Eine Alternative zum Einkochen ist das Einlegen der Roten Beete. Die Vorgehensweise ist im Prinzip die Gleiche, nur dass die Gläser zum Schluss nicht mehr in kochendes Wasser gestellt werden müssen. Es werden also einfach die Schritte eins bis sieben wie in der Anleitung erklärt durchgeführt. Fertig. Die eingelegte Rote Beete sollte vor dem Genuss etwa eine Woche ziehen.

6. Tipp - Kombinationen: Wer seine eingekochte Rote Beete mit einer süßen Komponente geschmacklich verfeinern möchte, kann Apfelscheiben, Birnenstückchen, Orangenschalen oder Rosinen mit in die Gläser schichten.

7. Tipp - Haltbarkeit: Bei richtiger Lagerung (kühl, trocken und dunkel) ist die eingekochte Rote Beete mehrere Monate haltbar. Angebrochene Gläser sollten im Kühlschrank aufbewahrt und zeitnah verbraucht werden.