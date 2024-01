Rote Beete Salat: Einfaches Rezept mit Äpfeln und Walnüssen

Rote-Beete-Salat steckt voller Vitamine und Nährstoffe. © 123rf/iaroshenko

So frisch und bunt hast Du lange keinen Salat mehr gegessen! Überzeuge Dich ruhig selbst – denn dieses Rezept bringt Dir einen wahren Regenbogen auf den Tisch. Und das in so schneller Zeit mit so einer einfachen Zubereitung.



Nicht nur, dass das Superfood Rote Beete Dich mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen, vor allem Eisen, versorgt. Die Kombination mit Nüssen und Äpfeln ist unwiderstehlich und eine wahre Energiebombe. Rote-Beete -Salat einmal anders – besonders lecker und frisch!

TAG24 zeigt Dir in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du Rote-Beete-Salat ganz einfach selber zubereiten kannst.