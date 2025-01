Rote Linsensuppe: Dieses leckere Rezept ist in nur 4 Schritten zubereitet

In diesem Beitrag erfährst Du, wie man in nur wenigen Schritten eine rote Linsensuppe zubereitet.

Rote Linsen sind reich an Mineralstoffen wie Eisen, Folsäure, Zink und Magnesium. Zudem enthalten sie Antioxidantien, die unser Immunsystem stärken und so weniger anfällig für Krankheiten machen.

1. Schritt: Wasche die roten Linsen in einem Sieb gründlich ab. Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebel in feine Würfel und brate sie in etwas Öl im Kochtopf an.

2. Schritt: Gebe nun die roten Linsen hinzu und presse den Knoblauch mit hinein.

3. Schritt: Anschließend mit Gemüsebrühe ablöschen und mit den passierten Tomaten und der Kokosmilch aufgießen.

4. Schritt: Würze die Suppe mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander und Chili und lasse sie etwa 20 Minuten köcheln. Danach nochmal abschmecken und gegebenenfalls nochmals würzen.