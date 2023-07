Rückwärtsniesen beim Hund: Was es bedeutet und wie man damit umgeht

Plötzliches Rückwärtsniesen beim Hund jagt Tier und Haltern meist einen großen Schrecken ein. © unsplash/Sébastien Lavalaye

Rückwärtsniesen wird in Fachkreisen zum Teil auch als "Rückwärtshusten" oder ins Englische übersetzt als "reverse sneezing" bezeichnet.



Im Internet kursieren zahlreiche Videos, in denen Hunde stoßweise seltsame röchelnde Laute von sich geben und dann darüber selbst ganz erschrocken in die Kamera blicken. Was einige Hundehalter scheinbar witzig finden, bereitet anderen ernsthafte Sorgen.

In den meisten Fällen ist die Angst jedoch unbegründet, denn auch wenn das Rückwärtsniesen vom Hund sehr gefährlich klingt, ist es normalerweise nicht lebensbedrohlich.

Der Hunderatgeber erklärt Dir genau, was das Rückwärtsniesen beim Hund auslösen kann, wie Du Deinem Hund am besten hilfst und wann dieses Phänomen ein Fall für den Tierarzt ist.