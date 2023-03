Rührei aus der Mikrowelle: So bereitest Du die fettarme Alternative zu

Eines der vermutlich einfachsten und schnellsten Gerichte aus Eiern ist das Rührei. Klassischerweise wird dies in einer Pfanne zubereitet, es geht aber auch anders.

TAG24 erklärt Dir im folgenden Rezept , wie Du in nur wenigen Schritten das Rührei zubereiten kannst.

Wer gerade keine Pfanne zur Hand hat oder eine schnelle Alternative zum gebratenen Ei ausprobieren möchte, kann sich Rührei ganz einfach und ohne großen Aufwand auch in der Mikrowelle zubereiten. Dafür benötigt man nur ein mikrowellengeeignetes Gefäß, alternativ reicht auch eine normale Tasse.

Rührei eignet sich nicht nur als Beilage zu Kartoffeln, Spinat und Co., sondern auch als kleine Zwischenmahlzeit.

Für eine Portion Rührei aus der Mikrowelle werden folgende Zutaten benötigt:

2 Eier



2 Esslöffel Milch



Gewürze (Salz, Pfeffer, Paprika)



Schnittlauch oder Petersilie



weitere Zutaten nach Belieben (z. B. Tomaten- oder Paprikastückchen, Lauchzwiebelringe, Schinkenwürfel, Garnelen)

1. Zuerst werden die Eier vorsichtig in das Gefäß geschlagen und mit dem Schneebesen oder einer Gabel verquirlt. Für die angegebene Menge reicht eine normale Tasse (250 ml) völlig aus. Sollen mehrere Portionen gleichzeitig zubereitet werden, sollte ein entsprechend größeres Gefäß gewählt werden, da das Rührei aus der Mikrowelle zunächst stark aufgeht.

2. Im zweiten Schritt werden die Milch, die Gewürze sowie weitere Zutaten nach Belieben hinzugefügt und noch einmal ordentlich vermischt. Wer auf die Milch verzichten möchte, kann alternativ Mineralwasser verwenden. Wer es dagegen etwas cremiger bevorzugt, kann das Rührei mit einem Schuss Sahne verfeinern.

3. Prinzipiell kann die Masse direkt in der Tasse vorbereitet und in die Mikrowelle gestellt werden. Wer jedoch ein anderes Gefäß für die Zubereitung verwendet hat, füllt die gequirlte Masse in geeignetes feuerfestes Geschirr um.

4. Nun wird alles bei 600 Watt für ca. 2 Minuten gegart. Fertig.

Extra-Tipp: Um das Rührei aus der Mikrowelle mit einer italienischen Note zu verfeinern, kann es mit Kräutern wie Rosmarin, Oregano, Thymian oder Basilikum aufgepeppt werden.

Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.

Hinweis: Achte bitte beim Herausnehmen der Tasse darauf, dass diese heiß ist.