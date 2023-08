Ruhige Hunde: Diese 8 Hunderassen mögen's gemütlich

Wer einen entspannten tierischen Begleiter sucht, wird in diesem Hunderatgeber über ruhige Hunderassen fündig.

Der Jagdtrieb ist ein wichtiger Faktor, der Hunde aktiv werden lässt. Nimmt die Spürnase eine Fährte auf oder sieht beim Gassigehen einen Hasen vorbeihuschen, gibt's kein Halten mehr. Viele Hundefreunde wünschen sich ein Tier, dass entspannter in solchen Situationen reagiert.



Zu den ruhigen Hunderassen ohne Jagdtrieb gehören:

1. Bulldogge

Bulldoggen sind der Inbegriff von Gemütlichkeit unter den Hunden. Einige Exemplare haben durchaus Energie und mögen es zu toben, allerdings nur kurz, denn aufgrund ihrer geringen Ausdauer sind sie im Alltag geduldige, ruhige Hunde, die kaum bellen, gern viel dösen, kuscheln und nur kurze Spaziergänge benötigen.

2. Mops

Auch der Mops ist eine eher faule Hunderasse und liebt Nickerchen an weichen, warmen Plätzen. Wie auch Bulldoggen haben sie eine geringe Ausdauer, was auch an den Atembeschwerden durch das überzüchtete, platte Gesicht liegt. Toben und Spielen sind daher meist nur kurze Vergnügen, stundenlange Spaziergänge sind auch nicht gerade seins.