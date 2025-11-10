Saftige Zimtschnecken, unglaublich lecker: Schnelles Rezept mit Blätterteig

Das Rezept für Zimtschnecken mit Blätterteig und Apfelmark ist unschlagbar einfach und schnell. ► Warm genießen und wohlfühlen mit TAG24!

Von Sonja Hollaender

Saftige, süß-würzige Zimtschnecken bringen die köstlichen Gewürze der kalten Jahreszeit in Dein Zuhause. Wie die kleinen Kringel einfach und schnell gelingen, zeigt dieses Rezept.

Damit die Zimtschnecken schön saftig werden, empfiehlt sich die Zugabe von Apfelmark – der verleiht den Schnecken außerdem noch eine fruchtige Süße. Der süße Nachmittagssnack passt wunderbar zu Kaffee, Tee oder Kakao und ist mit diesem Rezept mit Blätterteig wirklich schnell gemacht. Weitere kulinarische Inspirationen findest Du übrigens auf der Themenseite Gebäck.

Zimtschnecken mit Blätterteig: Rezept

Zimtschnecken schmecken so lecker und sind mit Blätterteig schnell gemacht. © Unsplash/LAUREN GRAY

Zutaten für Blätterteig-Zimtschnecken

Um Zimtschnecken zuzubereiten, benötigt man wenige Zutaten: Blätterteigrolle

40 g Butter

2 EL Apfelmus



4 EL Zucker

2 EL Zimt



optional: Gehackte Mandeln oder Nüsse passen super zu diesem Zimtschnecken-Rezept (circa 3 gehäufte EL)

Saftige Zimtschnecken: Zubereitung

Schritt 1: Masse zubereiten: Erwärmte Butter, Zucker, Zimt und Apfelmark (optional gehackte Nüsse/Mandeln) gleichmäßig verrühren.

Schritt 2: Zimmerwarmen Blätterteig ausrollen. Schritt 3: Zimt-Zucker-Mischung auf dem Blätterteig verteilen. Schritt 4: Blätterteig aufrollen. Rollt man die schmale Seite auf, werden die Schnecken größer, dafür hat man weniger. Rollt man die lange Seite des Fertigteigs auf, hat man kleinere Schnecken, dafür mehr. Die Rolle in etwa zwei Zentimeter breite Medaillons schneiden (das klappt besser, wenn man die Rolle für eine Weile im Kühlschrank kalt werden lässt). Schritt 5: Die Medaillons auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Da die Zimtschnecken etwas aufgehen, sollten sie sich nicht berühren. Wer mag, bestreicht die Schnecken noch mit Zuckerguss. Wichtig zu wissen: Bestreichst Du sie vor dem Backen, karamellisiert und zerläuft der Guss etwas, daher sollte man nur wenig nehmen. Bestreichst Du sie nach dem Backen und möchtest eine schöne weiße Schicht, warte, bis die Zimtschnecken weitesgehend abgekühlt sind.

Schritt 6: Die Schnecken in den vorgeheizten Backofen schieben und bei etwa 160 Grad Ober-/Unterhitze für 15 bis 20 Minuten backen.

Wichtig: Nach dem Backen etwas auskühlen lassen, da der Zucker extrem heiß wird und man sich leicht verbrennen kann. Warm schmecken die Zimtschnecken aber am besten.

Die zubereiteten Zimtschnecken auf einem Backblech verteilen und ab in den Ofen damit. © Unsplash/Yosep Sugiarto

Tipps für die Zimtschnecken mit Blätterteig