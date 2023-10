Saftiger Apfelkuchen: Dieses einfache Rezept ist so lecker

Einen leckeren Kuchen zu backen, kann so einfach sein. Das Rezept für Apfelkuchen mit Streusel ist perfekt geeignet für alle, die es unkompliziert und schnell mögen.

Den klassischen Obstkuchen gibt es in zahlreichen Variationen mit unterschiedlichsten Zutaten. Besonders gut schmeckt Apfelkuchen, wenn er mit leckeren Streuseln überbacken wird.

Vorbereitung: Die Springform einfetten. Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

1. Schritt: Butter und Zucker in eine große Schüssel geben und cremig schlagen. Die Eier nacheinander unterschlagen. Mehl, Backpulver, Zitronenschale und Salz vermischen. Die Mehlmischung Stück für Stück in den Teig geben und unterrühren. Den Teig in die Springform füllen und glatt streichen.

2. Schritt: Die Äpfel schälen und das Gehäuse entfernen. Nun die Äpfel in Viertel schneiden und gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Die Apfelviertel leicht andrücken. Zucker mit Zimt mischen und die Hälfte der Mischung gleichmäßig über die Äpfel streuen.

3. Schritt: Für die Streusel die Butter zu Flöckchen zupfen. Zucker, Mehl und Butterflocken in einer Schüssel zu Streuseln verarbeiten. Dann die Mandelblättchen untermischen. Die Streusel gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen und die restliche Zucker-Zimt-Mischung darüber streuen.

4. Schritt: Den Kuchen in den vorgeheizten Backofen stellen und auf mittlerer Schiene für etwa 60 bis 70 Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Ofenleistung. Anschließend abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und eventuell mit etwas Sahne oder Vanilleeis servieren.