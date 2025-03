Saftiger Mandarinen-Schmand-Kuchen mit Goldtröpfchen: Dieses Rezept ist einfach lecker

So einfach kannst Du den leckeren Mandarinen-Schmand-Kuchen backen:

Sobald der Mandarinen-Schmand-Kuchen fertig und abgekühlt ist, gelangen Tröpfchen des Mandarinensaftes an seine Oberfläche. Sie verleihen der Haube aus Eischnee goldene Akzente.

In zwei Schritten wird der leckere Kuchen aus Dosen-Mandarinen, Schmand und Pudding in einer Springform gebacken.

Boden für den Mandarinen-Schmand-Kuchen: Mit den Händen lässt sich der Mürbeteig leicht in die Springform drücken. © tag24/jk

Zutaten für den Boden (Mürbeteig):

3 Eigelb (das Eiweiß wird für die obere Schicht, die Haube, benötigt)

100 g Butter;

alternativ Margarine

alternativ Margarine 250 g Mehl (Weizen oder Dinkel)

60 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1/2 Pck. Backpulver

Zubereitung des Bodens:

1. Schritt: Der Mandarinen-Schmand-Kuchen wird in einer Springform gebacken. Dazu wird der Boden der Form mit Backpapier ausgelegt und der Rand mit Margarine eingefettet.

2. Schritt: Alle Zutaten werden vermischt: Mehl und Backpulver zuerst, dann folgen die anderen. Alles gut mit der Hand durchkneten. Sollte die Masse zu trocken sein, hilft ein Löffel Butter oder Margarine.

3. Schritt: Anschließend wird der Mürbeteig per Hand in die Form gedrückt. Am Rand kannst Du den Teig entlang der Springform etwas hochziehen (wie im Bild zu sehen).

Anschließend bereitest Du die untere Schicht aus Pudding, Mandarinen und Schmand zu.