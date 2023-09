Saftiger Pflaumenkuchen mit Streusel: Schnell, einfach und so lecker

TAG24 gibt Dir ein supereinfaches und schnelles Rezept für einen saftigen Pflaumenkuchen mit Streusel vom Blech an die Hand.

Die Früchte lassen sich in vielerlei Art und Weise verarbeiten. So können neben Pflaumenmus , Kompott, Soßen, Wein und Trockenpflaumen auch leckere Pflaumenkuchen hergestellt werden.

1. Schritt: Zuerst werden alle Zutaten für den Teig in eine große Schüssel gegeben und ordentlich durchgeknetet. Wer möchte, kann das gern per Hand machen, andernfalls eignet sich dafür auch ein Rührgerät.

2. Schritt: Der Teig wird anschließend auf dem eingefetteten Backblech möglichst gleichmäßig verteilt.

3. Schritt: Nun müssen die Pflaumen gründlich gewaschen und entkernt werden. Hierfür setzt man mit einem scharfen Messer an der Spitze der Pflaume an und schneidet dann rundherum in einem Zug entlang der Einkerbung bis zum Stein. Jetzt kann man die zwei Pflaumenhälften vorsichtig gegeneinander drehen, bis der Stein herausfällt oder man ihn leicht selbst entfernen kann.

4. Schritt: Die Pflaumenhälften können nun in gleichmäßigen Abständen auf den Teigboden gelegt werden.

5. Schritt: Für die Streusel werden die jeweils genannten Zutaten in eine Schüssel gegeben und mit einer Gabel oder dem Rührgerät so lange verrührt, bis die Streusel in der gewünschten Größe entstanden sind. Diese werden anschließend auf dem Kuchen verteilt.

6. Schritt: Das Pflaumenkuchen-Blech kommt nun für etwa 50 Minuten bei 175 Grad Ober-/Unterhitze (155 Grad Umluft) in den Backofen.

Der Pflaumenkuchen mit Streusel vom Blech ist warm und kalt ein Genuss. Zum Servieren kann Schlagsahne gereicht werden.