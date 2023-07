Schnecken im Hochbeet vertreiben: So wirst Du sie ganz ohne Chemie los

Obwohl man meint, dass ein Hochbeet durch seine Höhe bereits genügend Schutz vor Schnecken bietet, wird man in der Praxis allzu oft eines Besseren belehrt. Um größeren Schaden an Gemüse und Kräutern zu verhindern, solltet Ihr daher schnell handeln und vorbeugen!

Während Ihr die braunen Nacktschnecken und Gartenwegschnecken besonders im Auge behalten solltet, könnt Ihr Weinbergschnecke und Tigerschnegel gerne ignorieren. Diese beiden Arten sind nämlich nicht an Eurem Grünzeug interessiert und richten demzufolge keinen Schaden an.

Der beste mechanische Schneckenschutz der Welt ist nichts wert, wenn es dennoch überhängende Pflanzenteile oder Hilfsmittel gibt, mit denen die Schnecken auf Umwegen ins Hochbeet gelangen. Achtet also darauf, lange, heraushängende Triebe zu kürzen oder so zu binden, dass sie nicht als Brücke von Nacktschnecken verwendet werden können.

Kaffeesatz gilt als bewährtes Mittel gegen Schnecken. Wer also ohnehin gerne Kaffee trinkt und regelmäßig etwas Kaffeesatz übrig hat, kann diesen getrost in seinem Beet ausbringen. Allerdings ist die Maßnahme spätestens nach einem Regenguss aufzufrischen, da sonst die Wirkung verloren geht.

Anstatt jeder hungrigen Schnecke einzeln hinterherzutragen, solltet Ihr bereits von Beginn an dafür sorgen, dass es nicht zur Massenvermehrung kommt.

Zum Glück sind Schnecken - aber auch ihre Eier - die Leibspeise zahlreicher Gartenbewohner. Dazu zählen Igel und Spitzmäuse, Kröten und Blindschleichen, aber auch heimische Vogelarten wie Amseln, Elstern oder Stare. Doch auch Insekten wie Laufkäfer, Tausendfüßler und Glühwürmchen tun sich an den Eigelegen nur zu gerne gütlich. Es empfiehlt sich daher in jedem Fall, diesen nützlichen Tieren im Garten einen Lebensraum zu schaffen, in dem sie sich gerne aufhalten und vermehren.

Das Anbieten natürlicher Unterschlupfe, aber auch der Verzicht auf Pestizide im Garten trägt zum Erhalt der Nützlinge bei.

Bis es so weit ist und die Schnecken von ihren natürlichen Fressfeinden reduziert werden, hilft es am Ende auch, die Schnecken früh morgens und abends abzusammeln und an einer Ecke des Gartens auszusetzen, in der sie keinem schaden.