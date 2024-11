Schnelles Ofengemüse Rezept: Mit dieser Zutat wird es besonders knusprig

Schritt 1

Heize zu Beginn den Ofen auf etwa 180 Grad (Umluft) vor.

Gemüse waschen und jeweils schneiden. Beispielsweise kannst Du Paprika in Scheiben, Kartoffeln in kleine Würfel oder Schiffchen und Zwiebeln in Ringe schneiden sowie Tomaten halbieren. Schließlich alles auf ein Backblech legen.