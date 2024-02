Schnurrhaare der Katze: Welche Funktion haben sie?

Die Schnurrhaare von Katzen erfüllen mehr als eine wichtige Funktion. Alles zu Vibrissen von Katzen + Ratgeber zu Katze verliert Schnurrhaare

Von Clara Danneberg

Die Schnurrhaare sind ein typisches Merkmal von Katzen. Die langen Haare im Gesicht der Katze erfüllen eine Vielzahl an lebenswichtigen Funktionen, die Katzenbesitzer kennen sollten.

Die langen und stabilen Schnurrhaare einer Katze sind für das Tier lebensnotwendig. © Unsplash/Erik-Jan Leusink Die Schnurrhaare von Katzen werden in der Fachsprache als Vibrissen bezeichnet. Diese Tast- oder Fühlhaare finden sich auch bei anderen Tieren z. B. Hunde, Waschbären, Tiger und Strauchratten. Katzen besitzen in etwa zwölf lange Schnurrhaare auf jeder Seite der Schnauze. Außerdem befinden sich kürzere Vibrissen über den Augen, an der Oberlippe, am Kinn, an den Wangen und an den Vorderläufen. Die Haare sind im Vergleich zur restlichen Körperbehaarung länger, dicker und fester. Schnurrhaare an sich haben nicht mit dem Schnurren der Katze zu tun, sondern sind ein wichtiger Teil ihrer Sinneswahrnehmung. Die Bezeichnung kommt vermutlich von der optischen Ähnlichkeit zu einem Schnurrbart. Es mag für einige Katzenhalter vielleicht überraschend sein, welche Vielzahl an Funktionen die Vibrissen von Katzen erfüllen können. Dieser Katzenratgeber erklärt genau, welche Bedeutung die Schnurrhaare von Katzen haben.

Die Schnurrhaare haben mehr als nur eine wichtige Funktion für Katzen

Die Schnurrhaare von Katzen dienen als Navigationssystem, Nachtsichtgerät und Bewegungsmelder. Im Gegensatz zu den anderen Körperhaaren sitzen die Schnurrhaare tiefer im Bereich der Nerven in einem Haarbalg (Follikel). Dieser ist mit einer Vielzahl an freien Nervenenden verbunden. Schon ein Luftzug und minimale Berührungen sind Reize, welche Katzen wahrnehmen können. Wenn die Schnurrhaare zucken bzw. sich bewegen, dann nimmt die Katze wahrscheinlich minimale Veränderungen in ihrer Umgebung wahr. Diese spezifische Wahrnehmung verschafft ihnen eine allgemeine Orientierung im Raum. Sie können mittels ihrer Schnurrhaare ihre eigene Position zu festen sowie zu sich bewegenden Objekten feststellen. Schnurrhaare dienen Katzen auch zum Jagen, denn sie können mit ihnen kleinste Luftwirbel wahrnehmen. Den schnellen Bewegungen ihrer Beute zu folgen, ist für sie somit kein Problem. Diese Luftempfindlichkeit ermöglicht es ihnen auch, sich in der Dunkelheit zu orientieren, Hindernisse zu umgehen und sich vor Angriffen zu schützen. Zudem können Katzen mit ihren Schnurrhaaren abschätzen, ob sie z. B. in einen Durchgang hinein passen oder ob sie bequem an einem Objekt vorbeigehen können. Die Vibrissen sind nämlich so lang wie die Katze breit ist. Die Vibrissen von Katzen bilden einen essenziellen Teil ihres Tastsinns, weswegen sie auch manchmal als sechsten Sinn der Katze bezeichnet werden.

Die Position der Schnurrhaare verrät, dass etwas die Aufmerksamkeit der Katze erregt hat. © unsplash/Morgan Lane

An den Schnurrhaaren die Stimmung Deiner Katze erkennen

Was fühlt die Katze gerade? Die Antwort auf diese Frage zu finden, ist in manchen Momenten leichter, als Katzeneltern vielleicht glauben. An der Position der Schnurrhaare ist wie ein Stimmungsbarometer und Besitzer können daran ganz einfach erkennen, wie sich die Katze fühlt. Folgende drei Gefühlszustände bei Katzen lassen sich an der Ausrichtung der Schnurrhaare ablesen: 1. Aufmerksamkeit, Aktionismus und Alarmbereitschaft Schnurrhaare sind nach vorne gerichtet und breit aufgefächert. 2. Angst, Wut und Angriffslust Schnurrhaare sind nach hinten gebogen und liegen eng am Körper der Katze. 3. Gelassenheit und Entspannung Schnurrhaare sind seitlich ausgerichtet und geringfügig entspannt. Katzen richtig zu verstehen, ist nicht schwer, wenn Du weißt, welche körperlichen Signale wie zu deuten sind.

Weitere informative Beiträge zum Verständnis von Katzen:

Katze verliert Schnurrhaare: Selten ein Grund zur Sorge

Katzen verlieren nicht nur Fell, sondern auch Schnurrhaare. Was den Besitzern im ersten Augenblick eventuell einen Schreck versetzt, ist jedoch völlig normal. Genau wie der Rest der Körperbehaarung wachsen auch Schnurrhaare wieder nach. Verliert die Katze gelegentlich einzelne Schnurrhaare, ist das nicht weiter schlimm. Es kann jedoch sein, dass sich die Katze mit Parasiten infiziert hat. Ebenso können zu viel Stress, Allergien und Krankheiten zu Haarausfall führen. Ein Fall für den Tierarzt ist eine Katze mit folgenden Symptomen: übermäßig viele Schnurrhaare der Katze fallen aus



die gesamten Schnurrhaare der Katze fallen aus

alle Schnurrhaare auf einer Seite der Katzenschnauze fallen aus



die Schnurrhaare brechen häufig schnell ab Katzen ohne oder mit beschädigten Schnurrhaaren fallen durch ihr Verhalten auf, denn ohne Orientierung können sie panisch, teilnahmslos oder aggressiv reagieren. Bei der Katze kommt es ebenfalls zu mehr Verletzungen.

Die Schnurrhaare einer Katze sind sehr empfindlich, weshalb Besitzer beim Streicheln der Katze vorsichtig sein sollten. © unsplash/Rebe Pascual

Schnurrhaare der Katze schneiden: Das solltest Du niemals tun

Einer Katze dürfen niemals die Schnurrhaare abgeschnitten werden! Genau genommen amputiert man dem Tier durch das Abschneiden oder Herausreißen der Schnurrhaare ein Sinnesorgan. Die Folgen für die Katze sind Schmerzen, Verletzungen, Orientierungslosigkeit und Angstzustände. Katzenrassen und andere Tiere ohne die lebenswichtigen Tasthaare gelten in Deutschland als Qualzucht (Deutsches Tierschutzgesetz § 11b 1). Ein solches Beispiel ist die haarlose Sphynx-Katze, welche in manchen Zuchtformen ohne Schnurrhaare geboren wird. Um die Schnurrhaare der Katze zu schützen, können Katzenhalter zusätzlich auf die folgenden Punkte achten: 1. Die Wohnung stets sauber halten, damit kein Staub und andere Kleinteile in den Schnurrhaaren der Katze hängen bleiben. 2. Beim Streicheln oder Bürsten der Katze sorgsam darauf achten, dass die Schnurrhaare nicht abbrechen. 3. Die Katze von offenem Feuer z. B. Kerzen fernhalten, um zu verhindern, dass die Schnurrhaare verbrennen. 4. Beim Schließen von Fenster und Türen aufpassen, dass die Schnurrhaare der Katze nicht eingeklemmt werden. 5. Die zur Katze passenden Futter- und Trinknäpfe wählen, damit die Schnurrhaare beim Fressen und Trinken sauber bleiben. Eine Faustregel besagt, je kürzer die Schnauze der Katze ist, desto flacher sollten die Schalen sein.