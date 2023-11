Schon gewusst? Mit diesen 4 Hausmitteln lässt sich die Toilette schnell und einfach reinigen

TAG24 stellt Euch die vier effektivsten Hausmittel vor, mit denen Ihr Euer Klo schnell und umweltfreundlich von Kalk, Urinstein und Co. säubert.

Schon erstrahlt das Becken in neuem Glanz.

Darunter eben auch die Reinigung der Toilette. So könnt Ihr ein Tütchen Backpulver direkt auf unschöne Schmutzränder in der Toilette streuen und für mindestens eine halbe Stunde einwirken lassen.

Lasst den Essig für mindestens eine halbe Stunde einwirken, putzt mit einer WC-Bürste nach und spült das Ganze herunter. Auch wenn die Toilettenspülung nicht mehr richtig stoppt, kann Kalk hierfür die Ursache sein. Gebt dazu etwas Essigessenz in den Spülkasten, um den Kalk zu lösen und wartet ein wenig ab.

Gebt den Essig (Essigessenz mit etwas Wasser verdünnen) am besten in eine Sprühflasche und sprüht die von Kalk und Urinstein betroffenen Stellen der Toilettenschüssel ein.

Um Kalk und Schmutzränder in der Toilette loszuwerden, ist auch Tafelessig bzw. Essigessenz ein vielversprechendes Mittel. Die darin enthaltene Säure entfernt nicht nur Urinstein, sondern wirkt zugleich gegen Bakterien und Keime.

Ähnlich wie beim Backpulver gebt ihr etwa einen halben Becher Waschpulver in die Toilettenschüssel und reibt dieses etwas mit der WC-Bürste ein. Oft sind wenige Minuten Einwirkest ausreichend, danach könnt Ihr Nachspülen und die Toilette glänzt wieder.

Was viele nicht wissen ist, dass sich auch Waschpulver dazu eignet, die Toilette wieder strahlend zu bekommen.

Wer für seine Dritten oder eine Zahnspange Gebissreiniger zu Hause hat, sollte das Wasser mit dem gelösten Tab zukünftig nicht ungeachtet den Abfluss herunterspülen. Gebt die Lösung besser in die Toilette. Denn was viele nicht wissen ist, dass Ihr mit Gebissreiniger spielend leicht die braunen Ablagerungen in der Toilette loswerden.

Für eine intensivere Reinigung Eurer Toilette gebt Ihr einfach zwei Tabletten Gebissreiniger ins Wasser und wartet eine halbe Stunde. Danach einfach mit der Toilettenbürste nacharbeiten und abspülen. Bei stärkeren Verschmutzungen könnt Ihr die Prozedur einfach wiederholen.

Wichtig: Damit es nicht zu ungewollten chemischen Reaktionen kommt, solltet Ihr die Gebissreinigung-Tabs niemals mit anderen Reinigungsmitteln mischen.