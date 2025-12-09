Sehen Katzen nachts besser als am Tag? So funktionieren Katzenaugen

Können Katzen im Dunkeln sehen? Ja, klar! Aber wie sehen sie nachts und was macht Katzenaugen so besonders? Der Katzenratgeber klärt auf.

Katzen jagen am liebsten kleinere Säugetiere wie Mäuse oder Ratten. © 123rf/westsib

Katzen gehören wie viele andere Tierarten auch (z. B. Füchse, Igel, Eulen, Mäuse) von Natur aus zu den nachtaktiven Tieren. Das bedeutet, dass sie vorrangig nachts und in der Dämmerung auf der Jagd nach Beute sind. Als Jäger in der Dunkelheit sind diese Tiere darauf angewiesen, auch bei wenig Licht gut sehen und schnell reagieren zu können.

Wie gut können Katzen im Dunkeln sehen?

Der im Vergleich zum Menschen besondere Aufbau von Katzenaugen bedeutet allerdings nicht, dass Katzen auch bei völliger Dunkelheit etwas sehen. Eine gewisse Menge an Restlicht wird dafür schon benötigt. Dies ist allerdings deutlich weniger als beim Menschen.



Zusätzlich zu den sehr gut angepassten Augen können sich Katzen auch mit ihren Schnurrhaaren und ihrem ausgesprochen guten Gehör in der Dunkelheit orientieren.

Viele Hauskatzen gewöhnen sich mit der Zeit allerdings an den Schlaf- und Wachrhythmus ihrer Besitzer. Dennoch bleiben viele Katzen, die auch draußen unterwegs sind, nachtaktiv.