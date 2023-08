Senfgurken einlegen: Frisch, würzig und ganz einfach gemacht

Eingemachtes Obst und Gemüse hält deutlich länger. © Dominique Neißner

Viele Hobbygärtner freuen sich auf die Erntezeit, wenn die selbst angebauten Kräuter, Obst- und Gemüsesorten endlich reif sind und geerntet werden können. Oftmals bringt man jedoch so große Mengen an Ertrag ein, dass man gar nicht alles zeitnah verbrauchen kann.

Gurken halten sich bei optimaler Lagerung (kühl und dunkel) zwar einige Tage, verlieren aber mit der Zeit an Frische und Geschmack. Außerdem schmecken sie nicht nur in Salaten, sondern können auch anderweitig verwertet und damit gleichzeitig länger haltbar gemacht werden.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem schnellen und einfachen Rezept zum Einlegen von Senfgurken? Sie sind nicht nur gesund, sondern können in etlichen Gerichten weiter verwendet werden. So verfeinern sie Hotdogs, Burger, Sandwiches, Kartoffelsalat, Soljanka, Herings-/Matjesfilet oder aber Kartoffeln und Quark. Sie bieten sich natürlich auch einfach so als Snack für zwischendurch an.