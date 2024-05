Sie ist so riesig! Das ist die größte Schlange der Welt

Woher kommt die größte und schwerste Schlange der Welt und was weiß man über sie? TAG24 hat alle Informationen zu den kriechenden Riesen.

Allerdings sind zwei Meter nur ein Bruchteil dessen, was die größte Schlange der Welt misst.

In Deutschland kennt man eher die kleinen Schlangenarten, wobei es auch hier eine Schlange gibt, die bis zu zwei Meter groß werden kann (die Äskulapnatter).

Schlangen gibt es auf der ganzen Welt. Von riesengroß bis ganz klein und in vielen Farben ist auf den Kontinenten alles vertreten. Der einzige Kontinent, auf dem keine Schlange lebt, ist die Antarktis.

Die Netzpython, die längste Schlange der Welt, ist eine Würgeschlange und daher ungiftig. © 123RF / charlottebleijenberg

Den ersten Platz für die längste Schlange der Welt belegt aktuell die Netzpython mit einer Gesamtlänge von stolzen zehn Metern.



Sie trägt damit sogar den Guinness-Weltrekord für die längste Schlange der Welt seit 1912. Ihr Lebensraum liegt in den Tropen Südostasiens. Entdeckt wurde die Riesenschlange in Celebes in Indonesien.



Allerdings wird nicht jedes Exemplar zehn Meter lang, im Durchschnitt kommen Netzpythons auf maximal sechs Meter Länge und 75 Kilogramm Gewicht - das gilt allerdings für Weibchen. Denn Forscher konnten feststellen, dass Netzpython-Weibchen in der Regel um einiges größer werden können als Männchen, die durchschnittlich auf etwa 4 Meter und 20 Kilogramm Körpergewicht kommen.

Allerdings soll es wohl schon einige Sichtungen von Schlangen gegeben haben, deren Größe an die zehn Meter der aktuellen Weltrekordträgerin herankommt.

Valide Aussagen über die genaue Größe der Funde gibt es jedoch nicht, da es sich um Wildtiere handelt, die man im Gesamten nicht erfassen kann.