Silvester mit Katzen: So kannst Du sie in der Silvesternacht beruhigen

Katzen sind durch das Geknalle und die Lichteffekte an Silvester meist einer extrem stressigen Situation ausgesetzt.

Für die meisten Menschen hat die Silvesternacht etwas Faszinierendes, kann man doch mal so richtig laut sein und bis in die Morgenstunden feiern. Kinderaugen leuchten, wenn sie eine Wunderkerze in ihren Händen halten können und selbst Erwachsene werden wieder zu Kindern, wenn sie ein Feuerwerk entzünden.

Was uns großen Spaß bereitet, bedeutet für unsere Katzen aber Stress pur. Das fängt bereits bei den Vorbereitungen an, wenn die Wohnung geschmückt wird - da viele Katzen auf Veränderungen in ihrem vertrauten Umfeld äußerst sensibel reagieren können. Kommt dann noch ungewohnter Lärm hinzu, kann sie das regelrecht in Panik versetzen.

Um Deinem Vierbeiner und letztlich auch Dir selbst ein weitgehend entspanntes Silvesterfest zu bereiten, gibt es ein paar Möglichkeiten, die berücksichtigt werden können. Welche das sind, verrät dieser Beitrag aus dem TAG24-Katzenratgeber.