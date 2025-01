Sind grüne und keimende Kartoffeln noch essbar?

Wenn aus Kartoffeln Triebe sprießen, sollte man vorsichtig sein in puncto Verzehr, heißt es, denn dabei entstehe ein giftiger Stoff in der Knolle.

Nicht nur beim Keimvorgang wird der Stoff gebildet, sondern auch in den grünen Stellen steckt das toxische Solanin. Wie oben bereits erwähnt, sollte man daher immer auf eine gute Lagerung, aber auch auf die richtige Zubereitung achten.



In höherer Konzentration steckt Solanin in unreifen, grünen Kartoffeln, daher sollte man nur reife Knollen essen. Wenn sie reif sind, sollte man alle grünen Stellen herausschneiden und die Kartoffeln vor dem Verzehr schälen und kochen (oder Pellkartoffeln zubereiten, so bleiben noch mehr Vitamine enthalten), denn auch in der Schale steckt eine größere Menge an Solanin.