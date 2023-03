Sind Hunde farbenblind? So sehen Hunde die Welt

Hundehalter fragen sich oft, ob ihr Hund Farben sehen kann. © 123RF: seregraff, Jakub Gojda

Hartnäckig hält sich der Mythos, dass Hunde farbenblind seien und sie die Welt im Grunde nur in Schwarz-Weiß sehen oder allerhöchstens Schattierungen bzw. verschiedene Grautöne erkennen. Das ist aber falsch:

Hunde können Farben sehen!



Allerdings in einem anderen Umfang als Menschen. Das liegt daran, dass das Farbspektrum, welches das menschliche Auge wahrnehmen kann, breiter gefächert ist als das von Hunden.



Forscher haben über Verhaltensstudien und Experimente herausgefunden, dass das Farbspektrum des Hundes die Spektralbereiche Gelb und Blau umfasst.

So kunterbunt wie die des Menschen ist die Welt des Hundes also tatsächlich nicht, aber eben auch nicht so farblos wie viele glauben.