Kühlschrank abtauen: Dieser einfache Trick beschleunigt das Abtauen

Du hast Eis an den Kühlschrankwänden entdeckt? Dann wird es Zeit, das gefrorene Wasser loszuwerden. Deshalb erklärt dieser Ratgeber, mit welchen Tipps man einen Kühlschrank abtauen kann, und zwar richtig und schnell. Mit einem einfachen Trick kann man dabei viel Zeit sparen.

Mehrere Stunden darauf zu warten, dass man seine Lebensmittel endlich wieder kühlen kann, ist überhaupt nicht notwendig. Wer mal schnell einen Kühlschrank abtauen will, muss nur wissen, wie's gemacht wird.

2. Schritt: Die restlichen Lebensmittel an einem kühlen Ort lagern. Dann alle Böden und Fächer aus dem Kühler herausnehmen.

5. Schritt: Schon gelockerte Eisbrocken herausnehmen und ins Spülbecken werfen. Mögliches Tauwasser am Boden und an den Wänden mit dem Handtuch aufwischen und die Tür danach wieder schließen.

3. Schritt: Um das folgende Abtauen zu beschleunigen, füllt man eine große Schale mit heißem Wasser und stellt diese in den Kühlschrank. Danach schließt man die Tür.

Damit die Kühlkette der darin gelagerten Lebensmittel nicht zu lange unterbrochen wird, muss ein alternativer Lagerort her. Das kann z. B. der Kühlschrank eines Nachbars sein.

Achtung: Verstaut man seinen Kühlschrank-Inhalt vorübergehend auf einem Fensterbrett, muss man die Sachen so sichern, dass sie nicht herunterfallen können.

Wenn man schon mal seinen Kühlschrank von überflüssigem Eis befreit, dann will man es auch richtig machen. Kein Wunder also, dass in diesem Zusammenhang verschiedene Fragen aufkommen. TAG24 hat für Dich die passenden Antworten parat.