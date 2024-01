SodaStream entkalken: Diese Hausmittel eignen sich am besten

Die Allzweckwaffe Essig bzw. Essigessenz dürfte in vielen Haushalten ein fester Bestandteil des Inventars sein. Also muss man es nur schnell hervorkramen und schon kann's losgehen.

3. Schritt: Die Glasflasche anschließend so in den SodaStream einsetzen, als würde man wie gewohnt eine Flasche Wasser sprudeln wollen. Danach den Sprudel-Knopf einmal ordentlich, aber nicht zu lange drücken.

Die Allzweckwaffe Zitronensäure, die man unter anderem in Drogeriemärkten erhält, sollte man nicht mit dem Saft aus einer Zitrone verwechseln. Die Säure ist in ihrer reinen Form nämlich weiß und pulverförmig, wohingegen Zitronensaft flüssig ist und durchschnittlich etwa fünf bis acht Prozent Zitronensäure enthält.

Für alle, die keine Lust auf strengen Essiggeruch haben, aber dennoch einen SodaStream entkalken wollen, ist reine Zitronensäure eine passende Alternative. Das Vorgehen unterscheidet sich nur minimal.

Setzt man auf die Zitronensäure als Hausmittel gegen Kalk, gibt man in Schritt eins zwei Esslöffel davon in das warme Wasser in der Sprudelflasche. In Schritt sechs mischt man ein bis zwei Löffel Zitronensäure mit einem halben Liter Wasser, um damit den Flaschenkorb zu entkalken.