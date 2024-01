SodaStream reinigen: So bleibt er langfristig in Schuss

Wer hat schon Lust, literweise Mineralwasser vom Supermarkt nach Hause zu schleppen? Dank der Wassersprudler muss das glücklicherweise nicht mehr sein. Aber Obacht: Damit man langfristig von der Anschaffung profitiert, sollte m an seinen SodaStream reinigen!

Damit so etwas nicht passiert, verrät TAG24, auf welche Weise man einen SodaStream reinigen sollte und wie oft das gemacht werden muss.

Plötzlich prickelt das Wasser nicht mehr so schön oder es läuft beim Sprudel-Vorgang aus undichten Stellen heraus.

Diese und andere Keime können dann über das gesprudelte Trinkwasser in den menschlichen Körper gelangen und Krankheiten verursachen.

Die Feuchtigkeit an Gerät und Flaschen lädt nämlich besonders Bakterien dazu ein, sich prächtig zu vermehren.

Man könnte annehmen, dass die Reinigung eines Wassersprudlers und der dazugehörigen Flaschen nicht so wichtig sei. Schließlich benutzt man in den meisten Fällen nur Leitungswasser, aber Pustekuchen!

Damit am Ende alles in früherem Glanz erstrahlt, sind die folgenden Hilfsmittel notwendig:

Bei PET-Flaschen aus Kunststoff sollte in der Gebrauchsanweisung überprüft werden, ob der eigene Typ den Spülgang in der Maschine überstehen würde.

Angebrannten Topf reinigen: Was hilft wirklich?

2. Schritt: Die Karaffe danach schließen und gut schütteln, sodass die Flüssigkeit alle Stellen erreicht - auch oben am Deckel. Anschließend fünf Minuten einwirken lassen.

Für alle, die ihre Pullen nicht im Geschirrspüler säubern können oder wollen, hat TAG24 eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Reinigung per Hand parat.

Dass man die benutzten SodaStream-Flaschen reinigen muss, ist im Prinzip recht naheliegend. Was aber nicht wenige vergessen dürften, ist das Gehäuse. Dabei kann man sich ganz leicht spätere Probleme sparen.

Flaschenkorb, Flaschenhalter und SodaStream-Düse sollten auch sauber gemacht werden. © TAG24/privat

Geräte, die mit Glasflaschen funktionieren, haben in aller Regel einen Behälter, in den die Karaffen vor dem Sprudeln eingesetzt werden. In diesem Flaschenkorb befindet sich noch ein kleiner Flaschenhalter, der für einen festen Sitz der Pullen sorgt.

Letzterer kann hochkant herausgenommen und anschließend unter fließendem Wasser mit etwas Spülmittel und einer Bürste oder einem Schwamm gereinigt werden.

Den Flaschenkorb selbst kann man gut mit einem Lappen auswischen und anschließend mit einem anderen Tuch abtrocknen.

Genauso einfach kann die Sprudel-Düse sauber gewischt und im Anschluss abgetrocknet werden.

Auch sie sollte nicht vergessen werden, wenn man seinen SodaStream reinigen will. Lässt man sie zu sehr verschmutzen, bekommt man womöglich irgendwann gar keine Kohlensäure mehr ins Leitungswasser.

Hat man der Düse beim Putzen länger keine Aufmerksamkeit geschenkt, dann lohnt sich hier auf jeden Fall das Saubermachen mit Zitronensäure.