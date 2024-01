Spaghetti Carbonara: Für dieses schnelle Rezept brauchst Du nur 30 Minuten

Das ist vielleicht das Spaghetti-Carbonara-Original, das im Laufe der Zeit zunehmend verfeinert wurde. In Deutschland wird gerne Sahne hinzugegeben, damit die Pastasauce etwas cremiger wird. Ob traditionell oder etwas abgewandelt: Spaghetti Carbonara ist sehr lecker und schnell gemacht:

Spaghetti Carbonara unterliegt einer weit verbreiteten Legende, nach der sich Kohlenhändler (italienisch: Carbonari) in den Apenninen in ihren Arbeitspausen Pasta mit Speck und geriebenem Käse gekocht haben.

1. Schritt: Schneidet den Speck bzw. Schinken in feine Würfel. Gebt anschließend etwas Olivenöl in die Pfanne und schwitzt den Speck bzw. Schinken glasig an.

2. Schritt: Gebt die Spaghetti in das kochende und gesalzene Wasser. Achtet darauf, dass die Nudeln nicht zu weichgekocht werden, da sie später noch etwas nachköcheln müssen.

3. Schritt: Kurz bevor die Spaghetti fertig gekocht sind, schöpft etwas Nudelwasser ab. Die Menge von ein bis zwei Espressotassen reicht aus.

4. Schritt: Jetzt werden die Eier mit den beiden Käsesorten verquirlt. Das Gemisch leicht salzen und den frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben – ganz nach Euren Gusto.

5. Schritt: Der Speck bzw. Schinken wird nun erneut erhitzt. Das aufgefangene Kochwasser hinzugeben und aufkochen lassen. Nun die Pasta zufügen und alles verrühren.

6. Schritt: Die Eier-Käse-Mischung hinzugeben und leicht stocken lassen. Danach gut umrühren, damit alle Zutaten perfekt miteinander verschmelzen.

Tipp: Soll Eure Pasta etwas cremiger werden? Dann verfeinert Eure Spaghetti Carbonara mit Sahne. Einfach Schritt vier mit 200 Milliliter Sahne ergänzen.