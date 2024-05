Spargel mal anders: Diese 3 einfachen Rezepte solltest Du unbedingt probieren

5. In einer mit Bratenbutter oder Öl erhitzten Pfanne werden die Röllchen nun so lange angebraten, bis sie knusprig sind.

4. Jetzt folgt die sogenannte "Panierstraße". Dafür wendest Du die Spargel-Käse-Schinken-Röllchen zuerst im Mehl, ziehst sie dann durch das verquirlte Ei und wälzt sie anschließend in den Semmelbröseln.

2. Anschließend werden jeweils 2 bis 3 Stangen Spargel in eine Scheibe Gouda oder Edamer eingerollt.

Tipp: Hebe die Spargelstangen mit einer Gabel an. Je weiter sie sich nach unten biegen, desto weicher sind sie.

1. Zuerst wird der Spargel geschält und in Salzwasser mit einem Stückchen Butter bissfest gegart. Um die Bitterstoffe im Spargel etwas abzumildern, kann man auch eine Prise Zucker hinzufügen. Je nach Güteklasse dauert die Garzeit 8 bis 15 Minuten.

Eine Quiche ist eine Spezialität aus Frankreich, wobei es sich um einen herzhaften Mürbeteig mit einer würzigen Füllung handelt. © 123RF/myviewpoint

Für eine Spargelquiche werden folgende Zutaten benötigt:

Für den Teig

250 g Mehl

100 g Butter



1 Ei

1 Prise Salz

2 EL Wasser, kalt

Butter, für die Form

Für die Füllung

125 ml Milch



50 g Parmesan, gerieben

50 g Sahne

1 EL Crème fraîche

2 Eier

Salz und Pfeffer

Muskat

Für den Belag

500 g Spargel



125 g Mozzarella

2 Fleischtomaten

Basilikum, frisch

Die Zubereitung des Mürbeteiges

1. Zuerst werden alle Zutaten für den Teig zu einer festen Masse verknetet. Wickel den Teig anschließend in Frischhaltefolie und lasse ihn etwa 1 Stunde im Kühlschrank ruhen.

Alternativ zur Frischhaltefolie genügt auch ein Geschirr mit Deckel.

2. Heize den Backofen auf etwa 180° vor.

3. Wenn der Teig fertig ist, kann er nochmals kurz durchgeknetet werden. Danach wird er etwa 5 mm dick ausgerollt und eine gebutterte Form damit ausgelegt.

Tipp: Stich den Teig mit einer Gabel mehrmals ein. Dadurch wird der Teig belüftet und wölbt sich beim Backen nicht.

4. Der Mürbeteig wird nun 10 Minuten auf der unteren Schiene im Ofen vorgebacken. Anschließend alles abkühlen lassen.

Die Zubereitung des Belags

5. Während der Mürbeteig im Kühlschrank ruht, kann der Spargel vorbereitet werden. Dieser wird gewaschen, geschält und in beliebig große Stücke geschnitten.

6. Der Spargel wird nun für ca. 5 Minuten in kochendem Salzwasser blanchiert und danach mit kaltem Wasser abgeschreckt. Das soll dafür sorgen, dass das Gemüse bissfest bleibt und seine Farbe behält.

7. Im nächsten Schritt werden die Tomaten geschält. Das geht am einfachsten, wenn sie vor dem Erhitzen kreuzförmig eingeschnitten, kurz in kochendes Wasser gelegt und ebenso wie der Spargel in kaltem Wasser abgeschreckt werden. Jetzt sollte sich die Haut ganz einfach mit einem Küchenmesser vom Fruchtfleisch abziehen lassen.

8. Die Tomaten und der Mozzarella werden anschließend in kleine Würfel geschnitten.

9. Wenn der vorgebackene Mürbeteig abgekühlt ist, können der Spargel, die Tomaten- und die Mozzarellawürfel sowie Basilikum darauf verteilt werden.

Die Zubereitung der Füllung

10. Für die Füllung werden einfach alle entsprechenden Zutaten mit einem Stabmixer verrührt und ordentlich mit Salz und Pfeffer gewürzt.

11. Gieße nun alles gleichmäßig über die vorbereitete Quiche, bedecke sie mit Alufolie und lasse sie auf der unteren Schiene im Ofen bei etwa 160°/170° eine halbe Stunde backen.

12. Nach dieser Zeit kann die Alufolie entfernt werden und die Quiche noch weitere 15 Minuten goldgelb backen.

Extra-Tipp: Wer es gern nussiger mag, kann vor dem Backen noch Pinienkerne über die Spargelquiche verteilen. Anstelle des Basilikums kann alternativ auch Dill genommen werden.

Die Spargelquiche etwas abkühlen lassen, in Stücke schneiden und servieren. Dazu passt beispielsweise frischer Blattsalat.