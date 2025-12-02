Spekulatius selber machen: Einfaches Rezept für das knusprige Weihnachtsgebäck

Einfache Spekulatius-Rezepte jetzt auf TAG24! Das Geheimnis für knusprige Gewürzspekulatius & Butterspekulatius ist nicht nur das Spekulatiusgewürz.

Von Clara Danneberg

Spekulatius war einst eine kostbare Spezialität für die Oberschicht und ist inzwischen ein verbreitetes Weihnachtsgebäck. Worauf Du beim Teig und beim Backen von Spekulatius achten solltest, erklären Dir diese Weihnachtsrezepte.

Die perfekten Spekulatius sind würzig, dünn und knusprig. © 123RF/marinabakush Die Spekulatius, welche in den Niederlanden und Belgien als "speculoos", "speculaas" oder auch "speculatie" das ganze Jahr über gegessen werden, sind in Deutschland ein typisches Gebäck zur Weihnachtszeit. Das Geheimnis der besonders knusprigen Spekulatius ist, dass der Anteil von Zucker im Teig anders als bei vielen Plätzchenrezepten größer ist als der von Butter. Ihre typischen Spekulatius-Motive, welche ursprünglich die Nikolausgeschichte erzählten, erhalten die Kekse durch eine Art Walze (Modeln) oder Formen aus Holz. Man kann die Spekulatius aber ebenso mit den üblichen Plätzchenformen ausstechen. Eine beliebte Abwandlung des Gebäcks sind neben Butterspekulatius die Mandelspekulatius, die zusätzlich gemahlene Mandeln oder Mandelmehl enthalten. Mittlerweile werden aus Spekulatius auch gern weihnachtliche Desserts, z. B. Spekulatius-Tiramisu, zubereitet. Nicht Butterplätzchen wie von Oma: Dieses einfache Rezept gelingt garantiert TAG24 erklärt Euch, wie die Spekulatius ganz leicht zu Hause selber machen könnt, denn selbst gebacken schmeckt der Weihnachtsklassiker am besten.

Rezept für Spekulatiusgewürz

Das einzigartige Aroma erhalten die Spekulatius durch eine spezielle Gewürzmischung, die ganz leicht selbst herzustellen ist.

Spekulatiusgewürz: Zutaten

Zutaten für klassisches Spekulatiusgewürz: 3 TL Zimt

¾ TL Anis



¾ TL Nelken



1 TL Muskatnuss (gemahlen)

1 Prise Kardamom

1 Prise Koriander

½ TL weißer Pfeffer und/oder Piment (je nach Geschmack)

Ihren typischen Geschmack erhalten die Spekulatius vor allem durch die Gewürze Kardamom, Gewürznelke und Zimt. © 123RF/handmadepictures

Spekulatiusgewürz: Zubereitung

Die Zutaten für die Gewürzmischung gut vermischen und das fertige Spekulatiusgewürz in einem sauberen Gefäß aufbewahren. Das Gewürz verleiht nicht nur den Keksen, sondern auch Desserts und Getränken eine weihnachtliche Note.

Gewürzspekulatius: Rezept für klassische Spekulatius

Um Gewürzspekulatius selbst zu backen, brauchst Du neben den Zutaten ein Sieb, Schüsseln, ein Rührgerät, eine Teigrolle, Ausstechformen, Backblech und Backpapier. Bedenke bei Deiner Zeitplanung, dass der Teig für mindestens drei Stunden oder besser noch über Nacht kalt gestellt werden muss.

Gewürzspekulatius: Zutaten

480 g Mehl

320 g brauner Zucker (feiner Farin- bzw. Rohzucker)

160 g kalte Butter

1 Ei

1 TL Bourbon-Vanille

½ TL Backpulver

2 TL Spekulatiusgewürz

1 Prise Salz

3 EL kalte Milch

5 Tropfen Bittermandelöl nach Belieben

Nach dem Backen sind die Gewürzspekulatius noch weich und werden erst beim Auskühlen richtig knusprig. © 123RF/handmadepictures

Gewürzspekulatius: Zubereitung

1. Schritt: Das Mehl zusammen mit dem Backpulver in eine Schüssel sieben. Anschließend Zucker, Gewürz, Salz und Vanille untermischen. Die kalte Butter in kleinen Stücken und das Bittermandelöl hinzufügen. Das Ei mit in die Schüssel schlagen, dann alles den Knethaken zu einer sandartigen Masse verarbeiten. Danach den Teig mit den Händen unter Zugabe der Milch zu einem glatten Teig kneten. Den Teig für mindestens drei Stunden oder über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. 2. Schritt: Den Backofen auf 160 Grad (Umluft) oder auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen und die Bleche mit Backpapier auslegen. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, in Portionen auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn (circa drei Millimeter) ausrollen und die Kekse beliebig ausstechen und mit einem Muster gestalten. Die Spekulatius mit etwas Abstand auf die Backbleche legen. 3. Schritt: Die Spekulatius im Ofen für etwa acht bis zehn Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Größe der Kekse. Die fertigen Butterspekulatius aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Die fertigen Gewürzspekulatius sollten in einem luftdichten Gefäß aufbewahrt werden, da sie aufgrund des hohen Zuckergehaltes Feuchtigkeit anziehen. Gut verpackt sind die Weihnachtskekse etwa sechs Wochen haltbar.

Butterspekulatius: Rezept

Als Backutensilien werden benötigt: eine Schüssel, ein Sieb, ein Rührgerät, ein Nudelholz, Ausstechformen, ein Backblech und Backpapier. Beachte, dass der Teig für mindestens eine Stunde kalt gestellt werden muss.

Butterspekulatius: Zutaten

150 g Dinkel-Vollkornmehl

150 g Weizenmehl (Type 1050)

170 g Butter

120 g Rohrzucker (feiner Farinzucker)

1 Ei

½ TL Bourbon-Vanille

½ TL Backpulver

½ TL Abrieb einer Bio-Zitrone

½ TL Abrieb einer Bio-Orange

1 TL Spekulatiusgewürz

1 Prise Salz Zudem werden Mehl zum Ausrollen sowie Puderzucker, Zitronensaft und Mandelblättchen zum Verzieren benötigt.

Butterspekulatius schmecken durch den höheren Butteranteil etwas milder und sind weicher als die klassische Variante des Weihnachtsgebäcks. © 123RF/aberheide

Butterspekulatius: Zubereitung

1. Schritt: Dann das Mehl zusammen mit dem Backpulver in eine Schüssel sieben und die Gewürze untermengen. Anschließend die Butter in kleinen Stücken sowie die anderen Zutaten für den Teig hinzufügen und alles per Hand oder mit dem Knethaken etwa zehn Minuten lang zu einem glatten Teig kneten. Den Teig für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

2. Schritt: Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen oder auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) und die Backbleche vorbereiten. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, in Portionen auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und die Kekse beliebig ausstechen. Die Spekulatius mit etwas Abstand auf die Backbleche legen. 3. Schritt: Die Spekulatius im Ofen für etwa zwölf bis 15 Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Größe der Kekse. 4. Schritt: Die fertigen Butterspekulatius aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Je nach Geschmack mit einem Zuckerguss aus Puderzucker und Zitronensaft sowie Mandelblättchen verzieren.