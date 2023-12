Spekulatius selber machen: So geht's!

TAG24 erklärt Euch, wie die Spekulatius ganz leicht zu Hause selber machen könnt, denn selbst gebacken schmeckt der Weihnachtsklassiker am besten.

Die Spekulatius, welche in den Niederlanden und Belgien als "speculoos", "speculaas" oder auch "speculatie" das ganze Jahr über gegessen werden, sind in Deutschland ein typisches Gebäck zur Weihnachtszeit.

Die Zutaten für die Gewürzmischung gut vermischen und das fertige Spekulatiusgewürz in einem sauberen Gefäß aufbewahren.

1. Schritt: Das Mehl zusammen mit dem Backpulver in eine Schüssel sieben. Anschließend Zucker, Gewürz, Salz und Vanille untermischen. Die kalte Butter in kleinen Stücken und das Bittermandelöl hinzufügen. Das Ei mit in die Schüssel schlagen, dann alles den Knethaken zu einer sandartigen Masse verarbeiten. Danach den Teig mit den Händen unter Zugabe der Milch zu einem glatten Teig kneten. Den Teig für mindestens drei Stunden oder über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen.

2. Schritt: Den Backofen auf 160 Grad (Umluft) oder auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen und die Bleche mit Backpapier auslegen. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, in Portionen auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn (circa drei Millimeter) ausrollen und die Kekse beliebig ausstechen und mit einem Muster gestalten. Die Spekulatius mit etwas Abstand auf die Backbleche legen.

3. Schritt: Die Spekulatius im Ofen für etwa acht bis zehn Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Größe der Kekse. Die fertigen Butterspekulatius aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Die fertigen Gewürzspekulatius sollten in einem luftdichten Gefäß aufbewahrt werden, da sie aufgrund des hohen Zuckergehaltes Feuchtigkeit anziehen. Gut verpackt sind die Weihnachtskekse etwa sechs Wochen haltbar.