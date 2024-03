Spiegel putzen ohne Schlieren: So wird er richtig sauber

Deutschland - Spiegel mit Streifen können einen in den Wahnsinn treiben. Man wischt und wischt, aber es bleiben doch immer Schlieren zurück.

Dennoch bleiben nach der Reinigung häufig Schlieren auf dem Spiegel zurück, auch wenn dieser an sich sauber ist und man sich schon dusselig gerubbelt hat. Außerdem wünschen sich viele Menschen entsprechende Alternativen, um Kosten zu sparen, weniger Reiniger zu Hause zu horten oder auch der Umwelt etwas Gutes zu tun.

Hochprozentige Alkohole, wie beispielsweise in Spiritus (Vorsicht vor den aggressiven Dämpfen!) enthalten, und normale Reinigungsmittel bekommen nahezu jeden Fleck weg.

Westwing.de empfiehlt im Artikel " Spiegel putzen: So kriegen Sie ihn streifenfrei! " mit einer halben Zitrone mit der Schnittkante über den Spiegel zu reiben und hinterher mit etwas Wasser und einem Tuch die Reste abzunehmen.

Im Handel gibt es spezielle "Spiegelmikrofasertücher". Dank der Struktur kann man mit so einem Tuch und etwas Wasser alle Flecken vom Spiegel entfernen.

Braune Flecken auf dem Spiegel? Dann fängt der Spiegel an zu rosten.

Denn Reinigungsmittel sind nur schädlich für die Umwelt, sondern greifen auch die sogenannte Silberhaut hinten am Spiegel an. Die ist dafür verantwortlich, dass man sich im Glas spiegelt. Daher sollte man mit Reinigungsmitteln sehr vorsichtig sein, auch mit natürlichen wie Essig und Zitrone.



Zwar bekommt man damit den Spiegel streifen- und schlierenfrei, doch wenn die Mittel durch mikrofeinene Risse, die es meist am Rand des Spiegels gibt, an die Silberschicht gelangt, fängt der Spiegel eben an zu rosten.

spiegelando.de rät in "Spiegel putzen: So putzen Sie Ihren Badezimmerspiegel streifenfrei": Wer wegen hartnäckiger Flecken doch zu Spiritus, Essig oder herkömmlichem Glasreiniger greift, sollte vorsichtig sein, dass das Reinigungsmittel nur auf der Fläche, nicht aber an den Rand und somit zwischen Glas und Silberschicht gelangt.



Dann viel Spaß beim Putzen!