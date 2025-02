Spiegeleier mal anders: Darum lohnt es sich, Eier einzufrieren

Zubereitet werden die Mini-Spiegeleier wie üblich. Der Trick ist es, dass man die rohen Eier vorher einfriert und sie dann im gefrorenen Zustand verarbeitet.

Wie das Einfrieren und Zubereiten der Spiegeleier genau geht, erfährst Du jetzt:

1. Schritt: Im ersten Schritt friert man die gewünschte Anzahl an rohen Eiern ein. Am besten lässt man die Eier über Nacht im Gefrierfach und verarbeitet sie dann gleich am nächsten Tag. Wer rohe Eier mit ihrer Schale einfriert, sollte bedenken, dass diese wahrscheinlich platzen. Das Einfrieren mit Eierschale eignet sich deswegen nicht zum Eier konservieren, denn durch die Risse in der Eierschale könnten Keime eindringen.

Soll das Eigelb mittig liegen, dann empfiehlt es sich, die Eier seitlich zu lagern bzw. zu legen. Der Vorteil ist, dass ein Großteil der kleinen Spiegeleier dann ein Eigelb hat.

2. Schritt: Die Eier herausnehmen, danach nur kurz unter lauwarmes Wasser (ca. 32 - 33 Grad) halten und im Anschluss schälen. Alternativ zum Wasser kann man das Ei auch mit leichtem Druck über ein Brett oder eine Tischplatte rollen.

3. Schritt: Die gefrorenen und geschälten Eier mit einem sehr scharfen Messer in Scheiben schneiden. Hierbei sollte man besonders vorsichtig sein, da die Eier sehr glitschig sein können.

4. Schritt: Die Eier in einer beschichteten Pfanne mit heißem Öl oder Butter braten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wurde. Weg mag, kann die Mini-Spiegeleier nach Belieben würzen.