Spinnen vertreiben: Mit diesen Hausmitteln klappt es

Spinnen gibt es überall. Doch nicht jeder mag die achtbeinigen Mitbewohner, die in dunklen Ecken und Ritzen ihre Netze spinnen und auf Beute lauern.

Der TAG24-Ratgeber stellt Dir die besten Hausmittel gegen Spinnen in der Wohnung vor.

Dennoch sind Spinnen in der Wohnung meist unerwünscht, da ihre Netze die dunklen Ecken staubig und schmutzig erscheinen lassen. Einigen Menschen sind die Tiere nicht geheuer und manche haben große Angst vor Spinnen (Arachnophobie).

Spinnen finden sich häufig an dunklen Stellen in der Wohnung sowie im Keller, auf dem Dachboden oder sonstigen Verschlägen. Generell deutet das Vorhandensein von Spinnen auf ein gesundes Raumklima und das Vorkommen von Insekten hin.

Wer sich mit den Spinnentieren in den eigenen vier Wänden absolut nicht anfreunden kann, sollte diese grundsätzlich nur mit natürlichen Mitteln vertreiben und nicht töten. Von Insektiziden und Chemikalien gegen Spinnen ist abzuraten, da diese auch andere Insekten schädigen und die Umwelt belasten.

Einen frischen Lavendelbusch im Blumentopf in die Wohnung zu stellen, hilft nicht nur gegen Spinnen. Lavendelduft ist generell ein bewährtes Hausmittel, um Schädlinge zu bekämpfen.

Dafür einfach das Glas über die Spinne stülpen und das Papier darunter schieben, sodass das Glas mit der Spinne verschlossen wird. Wichtig ist es, die Spinne anschließend mit ausreichendem Abstand außerhalb der Wohnung freizulassen, denn die Krabbeltiere finden sonst den Weg zurück in die Wohnung.

Aus einem Spinnennest können hunderte kleine Spinnentiere schlüpfen. © 123RF/voobino

Wenn Spinnen im Nest schlüpfen, dann ist das nichts für schwache Nerven, denn plötzlich bevölkern hunderte kleine Krabbeltiere die Wohnung.

Ein Spinnennest ist ein dicht gewobenes Eierpaket, welches je nach Art maximal so groß wie eine Euro-Münze ist. Viele Spinnenarten legen ihre Eier in einen Kokon, welchen sie direkt im Netz verstecken oder an einer geschützten Oberfläche befestigen. Manche Spinnen tragen ihre Eier mit sich herum.

Wer ein solches Nest in der Wohnung entdeckt und keine Vielzahl an Spinnen möchte, kann das Nest einfach mit der Hand, dem Besen oder einem Tuch entfernen.

Das Ganze sollte schnell außerhalb der Wohnung entsorgt werden, denn sonst könnten die Tiere trotzdem schlüpfen.