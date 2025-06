Spinnmilben bekämpfen: Rette Deine Pflanzen mit diesen Hausmitteln!

Nicht immer leicht zu identifizieren, aber kleine weiße Punkte auf den Blättern sind ein typisches Anzeichen für einen Spinnmilbenbefall. © 123RF/olegmalyshev

Mehr als 1200 verschiedene Spinnmilbenarten sind bekannt. Sie gehören zu den Spinnentieren (Tetranychidae) und zeichnen sich durch eine rote, braune oder weiße Farbgebung aus.



Spinnmilben werden zwischen 0,25 bis 0,9 Millimeter groß. Einige Arten verfügen über eine sogenannte Spinndrüse, mit welcher sie sehr filigrane Netze direkt auf Blattwerk, Blüten, Stängel oder Zweige spinnen. Diese Gespinste sind sehr klebrig und mit dem menschlichen Auge gut erkennbar.



Ob an Zimmerpflanzen oder Gartengewächsen - Spinnmilben leben nicht länger als ein paar Wochen, breiten sich in dieser Zeit aber rasant aus. Vor allem an trockenen und warmen Standorten fühlen sie sich pudelwohl, daher vermehren sie sich an Zimmerpflanzen auch gern im Winter, wenn die Heizung hochgedreht ist.



