T-Stellung Hund: Körpersprache von Hunden richtig verstehen und nutzen

Hunde, die quer zueinander stehen, scheinen sich durch diese Position etwas mitzuteilen. Manchmal passiert nichts, aber in anderen Situationen bekämpfen sich die Tiere plötzlich. Der Hunderatgeber erklärt, was die T-Stellung bei Hunden zu bedeuten hat und warum sie im Training nützlich sein kann.

Bei der T-Stellung erinnert die Position der Hunde zueinander an den Buchstaben "T" und das kann verschiedene Bedeutungen haben. © 123RF/vizland

Anders als Menschen kommunizieren Hunde hauptsächlich nonverbal durch ihre Körpersprache. Schon kleine Veränderungen in der Körperhaltung z. B. die Position der Rute sind für die Tiere ein klares Signal.

Die T-Stellung beschreibt die Position von zwei Hunden zueinander, wobei diese Aufstellung an den Buchstaben "T" erinnert. Jedoch lässt sich erst an weiteren körperlichen Signalen und der aktuellen Situation erkennen, was die T-Stellung bei den Hunden zu bedeuten hat.

Bei der Hundeerziehung ist es von Vorteil, wenn Halter die Zeichen des Hundes verstehen und ihm durch ihre eigene Körpersprache Trainingshilfen geben können. Steht das Kommando im Widerspruch zur eigenen Körperhaltung, dann ist das für Hunde irreführend und die gewünschte Reaktion bleibt aus.

Wer die T-Stellung als Hundesprache richtig versteht, kann sie sich in der Hundeerziehung zunutze machen.