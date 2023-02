Teuerster Hund der Welt: Der Preis für diesen Hund macht sprachlos

Der teuerste Hund der Welt ist eine Tibetanische Dogge und gehört zu den größten Hunderassen der Welt. "Dazhewang", wie der teuerste Hund heißt, wurde 2014 für umgerechnet 1,5 Millionen Euro verkauft. Hier erfahrt Ihr, was den 90 Kilo schweren Tibetan Mastiff so außergewöhnlich und wertvoll macht.

Rasse: Tibet Mastiff - auch bekannt als Do Khyi, Tibet-Dogge, Tibetanische Dogge, Tibetmastiff

Lebenserwartung: 10 bis 15 Jahre Charakter/Wesen: aufgeweckt, eigensinnig, ruhig

Funktion: Wachhund, Hütehund

Größe/Wideristhöhe: Rüden ca. 66 cm, Hündinnen ca. 61 cm

Gewicht: 36 bis 72 kg

Farben: gold, rotgold, braun, schwarz

Gesundheit: gilt als robuste Hunderasse mit guter Gesundheit

Pflege: anspruchslos, mehrmalige Fellpflege pro Woche notwendig

Bereits Marco Polo berichtete nach seinen Asien-Reisen um 1270 von dem "Do Khyi", wie der Tibetan Mastiff auch genannt wird. Demnach hätte dieser die Größe eines Esels und die mächtige Stimme eines Löwen. In der Folge entsponnen sich in Europa abenteuerliche Gerüchte, um die großen, wehrhaften Gebirgshunde.

In China gelten Tibetanische Doggen als begehrtes Statussymbol. © 123RF/Sergey Lavrentyev

Tibet-Mastiffs gelten in Europa noch immer als recht neue und sehr seltene Hunderasse. Denn außerhalb Tibets wurden die Hunde erst allmählich im letzten Jahrhundert bekannt. Die Tibetanischen Doggen werden seit jeher als kostbares Gut betrachtet und sind in der Regel ein fester Teil der Familie, in der sie leben.



Mittlerweile gelten die Tibet-Doggen in China zunehmend als Statussymbol. So kam es, dass die Preise für reinrassige tibetanische Mastiffs in den vergangenen Jahren in die Höhe schossen. Die Summe von umgerechnet 1,5 Millionen Euro für den teuersten Hund der Welt dürften dennoch eine Ausnahme darstellen.