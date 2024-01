Thermoskanne reinigen: Dieser Trick hilft gegen Beläge und Gerüche

Beim Thermoskanne r einigen kommt es darauf an, lästige Gerüche und Verfärbungen loszuwerden und dabei das Material der Isolierkanne zu schonen. Wie das am besten funktioniert, verrät Dir TAG24.

Das Innenleben der Isolierkanne wird am besten täglich mit Wasser und einer weichen Spülbürste gereinigt. So entstehen erst gar keine hartnäckigen Flecken. Ist doch mal eine gründlichere Reinigung nötig, gibt es in jedem Haushalt mindestens eine preisgünstige Alternative zu Reinigungsperlen.

Eine Edelstahl-Thermoskanne ist weniger anspruchsvoll in der Reinigung. © 123rf.com/Olga Popova

Viele Outdoor-Thermoskannen sind aus Edelstahl gefertigt. Dieses langlebige Material ist weniger empfindlich und lässt sich leichter pflegen.

Auf die Frage "Darf man eine Thermoskanne in den Geschirrspüler stellen?" empfiehlt sich der Blick in die Bedienungsanleitung. Für die tägliche Reinigung reichen Wasser und eine lange Spülbürste meist aus.



Tipps um eine Edelstahl-Thermoskanne zu reinigen:

1. Die Thermoskanne sollte nach jedem Gebrauch ordentlich mit Wasser (und ggf. Spülmittel) ausgewaschen werden.

2. Die Isolierflasche sollte immer ordentlich trockengewischt und offen stehen gelassen werden, damit keine unangenehmen Gerüche entstehen.

3. Auch der Deckel braucht von Zeit zu Zeit eine Reinigung. Dafür wird der Deckel in ein Wasserbad mit Natron bzw. Backpulver gelegt und danach gründlich ausgespült.

Bewährt haben sich auch Reiskörner, die zusammen mit warmen Wasser in die Kanne gegeben werden. Jetzt kräftig durchschütteln, ausschütten und die Thermoskanne nochmal gründlich ausspülen. So gehören Belege und Gerüche in der Thermoskanne bald der Vergangenheit an.