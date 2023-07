Todesfalle Mähroboter: So könnt Ihr Igel, Haustiere und Co. vor Rasenroboter schützen

Das Problem liegt darin, dass viele Mähroboter nachts ihre Arbeit verrichten, während die Hausbewohner schlafen. Doch auch Igel und Co. sind nachtaktiv. Sie wagen sich erst in den Abendstunden aus ihrem Versteck und tippeln los, um sich auf die Suche nach Würmern und Insekten zu begeben. Droht Gefahr, rollen sie sich zu einer Kugel zusammen und bewegen sich nicht mehr.

Was wie die Beschreibung aus einem Horrorfilm klingt, ist in vielen Igelstationen Deutschlands mittlerweile trauriger Alltag.

So lässt sich der Mähplan beispielsweise so einrichten, dass der Roboter fährt, während die Kinder Mittagsschlaf machen oder bereits in der Frühe, wenn weder Kind noch Tier auf dem Rasen unterwegs sind.

Wer einen Mähroboter besitzt, kann diesen aufrüsten und somit sicherer für Wildtiere, aber auch die eigenen Haustiere und Kinder machen.

Mähroboter mit Apfelschürze ausstatten

Um Igel vor der Mähroboter-Gefahr zu schützen, lässt sich eine sogenannte Apfelschürze am Gerät anbringen. Dabei handelt es sich um ein weit gespanntes Gitter, das eigentlich den Zweck erfüllen soll, den Rasenroboter auf Abstand zu heruntergefallenen Äpfeln und anderem Fallobst zu halten.

Leider haben sich die namhaften Mähroboter-Hersteller noch nicht dazu entschlossen, eigene Aufsätze als Apfelschürzen ins Sortiment aufzunehmen. Glücklicherweise lassen sich diese jedoch mit geringem Aufwand selbst herstellen. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Lochblech oder eine flexible Kunststoffleiste.

Am besten wird die Apfelschürze in der passenden Größe mit doppelseitigem Klebeband angebracht. Alternativ dazu könnt Ihr das Blech bzw. die Kunststoffleiste mit Schrauben am Frontbereich des Mähroboters anbringen. Allerdings erlischt in diesem Fall höchstwahrscheinlich die Gewährleistung.

Achtet auch darauf, dass die Apfelschürze am Rasenroboter nicht zu tief befestigt wird, da dieser sonst in hügeligen Bereichen des Gartens Probleme beim Mähen bekommt. Auch ist im Internet die Rede von sogenannten Gleittellern bzw. Gleitplatten. Was für das eigene Roboter-Modell am besten geeignet ist, kann sehr unterschiedlich sein.

Rasenroboter mit Ultraschallsensor kaufen

Wer aktuell noch mit der Anschaffung eines Mähroboters liebäugelt, kann sich von vornherein für ein Modell entscheiden, der mit einem Ultraschallsensor ausgestattet ist. Auf diese Weise werden Lebewesen und Objekte in unmittelbarer Nähe rechtzeitig erkannt und umfahren.

Leider gehört ein solcher Sensor noch nicht zur Standardausstattung von Mährobotern. Allerdings gibt es Hersteller, die Exemplare dieser Art sehr wohl bereits im Sortiment haben.