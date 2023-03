Toilette mit Cola reinigen: Funktioniert das wirklich?

Dieser Reinigungsratgeber erklärt S chritt für Schritt , wie Du Urinstein und Ablagerungen in der Toilette mit Cola entfernen kannst.

Normalerweise reicht es aus, circa einen halben Liter des süßen Getränks in das Klo zu schütten und für mindestens eine Stunde einwirken zu lassen. Wer will, kann das Gemisch auch über Nacht einwirken lassen. Danach kurz Nachspülen und schon ist das Porzellan wieder herrlich sauber.

Cola soll dem nun Abhilfe verschaffen. Die braune Brause enthält Phosphorsäure und soll durch ihren niedrigen pH-Wert dabei helfen, die Ablagerungen in der Kloschüssel zu lösen.

Kaum ein Ort in der Wohnung ist wohl so anfällig für Schmutz und Keime wie die Toilettenschüssel.

In der Regel braucht Ihr nicht viel Cola, um damit Eure Toilette zu reinigen. Zwischen 250 ml und 500 ml reichen vollkommen aus. Wer seine Toilette mit Cola reinigen will, befolgt am besten folgende Schritte.

1. Schritt: Schüttet die Cola gleichmäßig entlang des Schüsselrandes in die Toilette. Versucht, dass alle Flecken mit der Cola in Kontakt kommen. Für Ablagerungen, die sich unmittelbar unter dem Schüsselrand befinden, könnt Ihr einen alten Lappen oder etwas Klopapier in Cola tränken und damit die Ablagerungen behandeln.

2. Schritt: Nun lasst Ihr die Cola einwirken. Je länger, desto besser das Ergebnis. Mindestens eine Stunde solltet Ihr die Toilette unbenutzt ruhen lassen. Es spricht aber auch nichts dagegen, das Ganze über Nacht einwirken zu lassen.

Tipp: Seid Ihr ein Mehrpersonenhaushalt, solltet Ihr die anderen vorher über Eure Reinigungsaktion informieren, damit die Cola nicht schon vorzeitig weggespült wird.

3. Schritt: Zum Abschluss nochmal mit der Klobürste nachschrubben und die Cola schließlich wegspülen. Theoretisch sollten die Ablagerungen komplett, zumindest aber zu einem großen Teil verschwunden sein. Wenn nicht, spricht nichts dagegen, die Cola-Reinigungs-Prozedur ein zweites Mal zu wiederholen.