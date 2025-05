Trauermücken bekämpfen: Was hilft wirklich gegen Fliegen in der Blumenerde?

Die kleine, schwarze Mücke liebt feuchte Erde, dort legt sie ihre Eier ab. Sind die Bedingungen gut, vermehren sie sich rasant, daher kann sie im heimischen Wohnzimmer, in dem Pflanzen regelmäßig gegossen werden, ziemlich schnell zur Plage werden. Aber was hilft gegen Trauermücken?

Nützlinge, allen voran Nematoden der Art Steinernema feltiae (SF-Nematoden), helfen sehr gut gegen Trauermücken. Nematoden sind kleine Fadenwürmer, die die Larven in der Erde fressen und so dafür sorgen, dass keine Trauermücken nachwachsen.

Übrigens: Neu gekaufte Erde kann bereits mit den Trauermückenlarven befallen sein. Wer den Aufwand nicht scheut, schickt die neue Erde also erst mal eine Runde in den Backofen oder kauft direkt eine Packung Nematoden.

Sand ist eine weitere sehr nützliche Methode, um Trauermücken loszuwerden. Dafür wird Sand bzw. Quarzsand (z. B. Vogelsand für Wellensittiche aus dem Supermarkt) einfach in einer 0,5 bis 1 Zentimeter dicken Schicht auf die Blumenerde gegeben. Die Sandschicht dient quasi als Deckel für die Blumenerde, denn im Sand selbst legen die Trauermücken-Weibchen ihre Eier nicht besonders gern ab.



Diese Methode hat einen schönen optischen Nebeneffekt, da der "Strandlook" gerade bei Palmenarten etwas Urlaubsstimmung verbreitet.



Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Pflanzen, die Kalk und Quarzsand mögen, profitieren doppelt: von der Trauermückenbekämpfung und von den zusätzlichen Nährstoffen. Bei diesen Pflanzen kannst Du auch etwas Quarz- bzw. Vogelsand unter die Blumenerde mischen.

Auch eine alte Strumpfhose tut's als "Deckel" auf der Erde, um die Trauermückenweibchen davon abzuhalten, ihre Eier in der Blumenerde zu abzulegen. Dazu einfach ein Bein abschneiden und von unten über den gesamten Topf ziehen. Dann die Öffnung oben ganz eng an der Pflanze bzw. am Stamm zusammenbinden, sodass keine Trauermücke hineinfliegen kann. Da das Ganze nicht sonderlich ästhetisch aussieht, ist es natürlich eher eine kurzfristige Methode, die aber sehr gut für zwei Wochen bei starkem Befall als Sofort-Maßnahme eingesetzt werden kann. Gegen die Larven in der Erde muss man parallel natürlich trotzdem etwas tun.