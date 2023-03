Ungehorsame Hunde: Diese 5 Hunderassen sind schwer erziehbar

Hast Du auch einen richtigen Frechdachs zu Hause oder möchtest Dich informieren, welche Hunde als schwer erziehbar gelten? Der Hunderatgeber präsentiert die Top Five der ungehorsamsten Hunderassen.

Man sollte sich also immer seiner Verantwortung bewusst sein und eine Hunderasse wählen, deren Energielevel man bewältigen kann.

Dabei darf man auch nicht außer Acht lassen, dass zu viel Eigenwilligkeit auch für gefährliche Situationen sorgen kann – zum Beispiel, wenn der Hund sich im Straßenverkehr losreißt und partout nicht auf Kommandos reagieren will.

Doch wenn es um die Hundeerziehung geht, kann ein ungehorsamer Hund ganz schön an den Nerven zerren.

Außerdem sollte man den Hund von Anfang an gut erziehen und ihn nicht seinen rassetypischen Verhaltensweisen komplett überlassen nach dem Motto: "Diese Hunderasse ist halt ungehorsam, ich kann nichts dagegen tun".

Wer in seinem Alltag keine Zeit hat, bei Bedarf ein spezielles Hundetraining zu absolvieren, sollte sich am besten eine unkomplizierte Hunderasse anschaffen. Daher hilft ein Blick in die Liste der besonders ungehorsamen Hunderassen.

