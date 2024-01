Verstopften Abfluss reinigen: Diese Tricks und Hausmittel helfen

Wenn sich Haare, Fett und Seifenreste dort in großen Mengen anlagern und zusammenpappen, kann das Wasser nicht mehr richtig durchlaufen, bis das Rohr irgendwann völlig verstopft. Das passiert unter anderem sehr häufig in der Duschwanne. Dann läuft das Wasser nicht mehr ab und man steht beim Duschen mit den Füßen im Dreckwasser – nicht sehr prickelnd.

Selbst wenn man bewusst darauf achtet, dass man beispielsweise in der Küche keine Essensreste in den Abfluss spült oder seine lange Mähne nicht über dem Waschbecken kämmt, sammeln sich mit der Zeit grobe Verschmutzungen im Abflussrohr.

Mit einer Saugglocke, auch Pümpel oder Pömpel genannt, kann man Schmutzansammlung durch den erzeugten Unterdruck lösen.

Als Erstes lässt man etwas Wasser in den Abfluss laufen, so kann sich der hartnäckige Schmutz schon mal etwas anlösen. Dann wird der Pümpel auf den Abfluss gesetzt. Im nächsten Schritt lässt man Wasser in das Becken oder die Badewanne, sodass das Gummiteil der Saugglocke bedeckt ist. Nun muss man den Holzstab des Pümpels senkrecht auf- und abbewegen, dadurch wird der Unterdruck im Rohr erzeugt, der den Schmutzkörper lockert. Nach der Prozedur spült man mit viel Wasser nach und kann so den gelösten Schmutz wegspülen.