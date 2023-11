Wäsche in der Wohnung trocknen: So vermeidest Du Muff und Schimmel

Um Wäsche zu trocknen ist neben dem Einsatz eines Wäschetrockners, der natürlich einiges an Strom zieht, das Aufhängen an der frischen Luft am besten. Doch erstens hat nicht jeder einen Garten oder Balkon und zweitens ist das bei Regen oder im Winter suboptimal.

Zu viel Feuchtigkeit in der Raumluft muss unbedingt vermieden werden, sonst kann sich Schimmel an den Wänden bilden.

Ist die Luft aber zu feucht oder kondensiert sie bei kalter Luft, schlägt sich also an kalten Oberflächen wie dem Fensterbereich nieder, kann das Schimmelbildung begünstigen.

Wenn die Wäsche in der Wohnung trocknet, entsteht jede Menge Feuchtigkeit in der Raumluft. Ist sie sehr warm, nimmt sie eine Menge Feuchtigkeit auf. Das kann im Winter, wenn die Luft sehr trocken durch die Heizungsluft ist, sogar einen positiven Nebeneffekt für die Gesundheit haben, denn sehr trockene Luft ist nicht gut für die Schleimhäute.

Das oberste Gebot ist logischerweise, darauf zu achten, dass so wenig Feuchtigkeit wie möglich die Raumluft erfüllt. Klingt erst mal unmöglich, wenn es ums Thema Wäschewaschen geht, aber das kann klappen. Darüber hinaus gilt es einige Dinge zu beachten, damit Deine Wäsche beim Trocknen in der Wohnung keinen Schaden nimmt.

Der Ort des Wäscheständers sollte sorgfältig ausgewählt sein. © 123RF/ljupco

Der zweite Tipp lautet: Hänge Deine Wäsche am richtigen Platz auf. Natürlich soll der Wäscheständer nicht nervig im Weg herumstehen, aber viel wichtiger ist es, dass er nicht in zu kalter Luft steht. Denn diese kann nicht genügend Feuchtigkeit aufnehmen und damit kommt man wieder zum Problem der Kondensation an kalten Oberflächen und damit zur Schimmelbildung.

Darüber hinaus kann die Wäsche in kalter Luft nicht so gut trocknen oder es braucht eine gefühlte Ewigkeit, bis Du sie zusammenlegen kannst.

Stelle das Wäschereck also am besten in warmen Räumen auf – in sonnendurchfluteten bzw. in beheizten Räumen.



Wichtig:

Auch wenn Sonnenlicht die Raumluft wunderbar erwärmen kann, solltest Du Deine Wäschestücke nicht direkt in die Sonne stellen, denn die kann die Kleidung ausbleichen.