Waffeleisen reinigen: So bekommst Du es im Handumdrehen wieder sauber

Süß und lecker: Waffeln mag wohl jeder! Nicht nur auf Märkten sind sie ein echter Klassiker, auch zu Hause stellen viele die Leckerei mit dem Waffeleisen her. Das muss allerdings nach der Benutzung gereinigt werden, ohne dass die Antihaftschicht beschädigt wird. Wie Du Dein Waffeleisen gründlich reinigen kannst, erfährst Du in diesem TAG24-Ratgeber.

Macht man sich die Restwärme zunutze, kann man relativ leicht das Waffeleisen reinigen. Kalt geht es nicht mehr so leicht von der Hand, denn dann sind Teigrückstände eingetrocknet und haften stark am Waffeleisen. Aber:

Mit Backpulver, Wasser und etwas Fett lässt sich eine Reinigungswaffel im Handumdrehen herstellen. © 123RF/geografika

Auch, wenn der Name Dir erstmal kurios erscheint, so ist eine Reinigungswaffel genau das, was ihr Name suggeriert. Eine Reinigungswaffel kann man auf zwei Arten herstellen. Bei dieser Methode sollte man die Stromzufuhr nicht unterbrechen.

Reinigungswaffel mit Teigresten:

Hat man noch einen kleinen Rest vom Teig übrig, kann man noch etwas mehr Öl hinzugeben und mit dem Teig vermengen. Dann wie gewohnt eine Waffel backen. Diese kann dabei ruhig etwas länger gebacken und somit dunkler werden. Dadurch werden alle Rückstände vom Fett gelöst und auf den Platten bleibt nur noch das überschüssige Fett, welches, wie in der ersten Methode beschrieben, dann einfach mit einem Küchentuch aufgenommen werden kann, nachdem das Gerät vom Strom getrennt wurde.

Reinigungswaffel mit Backpulver und Wasser:

Hat man den Teig komplett aufgebraucht, hat man trotzdem die Möglichkeit, eine Reinigungswaffel herzustellen. Dazu benötigt man nur Backpulver und Wasser und nach Bedarf etwas Fett. Das Backpulver vermischt man durch Zugabe von Wasser und etwas Fett so lange, bis man eine pastenartige Konsistenz bekommt. Diese Masse gibt man dann wie normalen Waffelteig ins Waffeleisen und lässt sie wie eine Waffel backen. Um schließlich das Fett von den Platten zu lösen, auch hier das Gerät vom Strom trennen und mit Küchentüchern aufnehmen.