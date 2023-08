Warum bringen Katzen Mäuse oder andere Beutetiere mit nach Hause?

Vielleicht hast Du Dich in dieser oder einer ähnlichen Situation schon einmal gefragt, was Dir Deine Katze mit dieser Geste sagen will. Ist es eine Art Liebesbeweis oder steckt eventuell noch etwas anderes dahinter?

Für manche Katzenhalter ist es eine Art Liebesbeweis oder ein "Geschenk", wenn ihre Katze eine tote Maus oder ein anderes Tier mit nach Hause bringt.

Katzen sind Einzeljäger, leben aber in Gemeinschaft. Gehen Katzen auf die Jagd, dann bringen sie ihren Jungtieren und ähnlich schwachen Gruppenmitgliedern erlegte Beute mit. Deshalb kann man zu dem Schluss kommen, dass Katzen ihren Besitzern tote Beute mitbringen, weil diese nicht in der Lage sind, selbst zu jagen. In den Augen einer Katze sind Menschen generell sehr langsam, unkoordiniert in ihren Bewegungen und viel zu laut zum Jagen.

Eine tote Maus ist also kein Dankeschön der Katze für die gute Pflege, sondern vielmehr eine Hilfestellung, um die Versorgung ihrer Menschen zu sichern.