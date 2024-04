Warum schnüffeln Hunde eigentlich immer am Popo? Das ist der Grund

Was unter Hunden der freundliche Handschlag bei der Begrüßung ist, treibt Menschen die Schamesröte ins Gesicht. Was steckt hinter der Schnüffel-Attacke im Intimbereich? Der Hunde-Ratgeber klärt auf.

"Wer bist du?" Das erfährt der Hund, wenn er am Hinterteil schnüffelt. © 123RF: Aleksandr Zotov

Es ist schon eine lustige Vorstellung, wenn sich Menschen zur Begrüßung oder beim Kennenlernen erst mal hinunter Richtung Gesäß beugen würden, um dort ein bisschen herum zu schnuppern.

Beim Hund gehört genau das zum Alltag und ist für ihn ein verlässliches Indiz, um erschließen zu können, wen er da vor sich hat.

Hunde schnüffeln an allem und jedem. Schnüffeln sie am Gesäß von Artgenossen kommen sie an die wichtigsten Informationen über:

das Geschlecht



das Alter



die Gemütslage.



Die geruchsintensiven Botenstoffe werden über die am Körper verteilten Schweiß- und eben vor allem über die Analdrüsen am Hinterteil übermittelt.





Am anderen, insbesondere am Hinterteil des anderen zu riechen ist für Hunde also eine der wichtigsten Methoden der Kommunikation. Beim Kaffee mal so richtig ausquatschen geht ja schlecht.