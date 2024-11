Was ist die größte Spinne der Welt?

Diese faszinierende Spinne wurde erstmals 1965 in den Regenwäldern von Venezuela in Südamerika entdeckt. Ein Exemplar, das damals vermessen wurde, wies eine Beinspannlänge von beachtlichen 28 Zentimetern auf und ist somit die größte Vogelspinnenart. Allerdings wurden seither Spinnen mit noch größeren Beinspannlängen gefunden, die diesen Rekord übertroffen haben. Interessant: Obwohl die Goliath-Vogelspinne vier Augenpaare besitzt, kann sie nur schlecht sehen. Daher verlassen sich die Spinnen auf die Haare an ihrem Körper, um Bewegungen zu erkennen.

Damit ist die Goliath-Vogelspinne in etwa so lang wie eine Türklinke oder ein Fenstergriff.

Gut zu wissen: Die laotische Riesenkrabbenspinne ist nicht so gefährlich. Obwohl sie auch kräftig zubeißen kann, ergreift sie in der Regel eher die Flucht.

Bei diesen exotischen Ausmaßen und der ausgehenden Gefahr dürfte einigen eine entscheidende Frage durch den Kopf gehen: Wie wahrscheinlich ist es, dass man auf die Riesenspinnen trifft?

Wer in Deutschland oder der näheren Umgebung lebt, der kann beruhigt sein. Schließlich wurde die riesige Goliath-Vogelspinne bisher nur im nördlichen Teil von Südamerika gesichtet.

Sie ist vor allem in Guayana, Suriname und Französisch-Guayana vertreten, tauchte allerdings auch schon in Venezuela und Brasilien auf.

Laotischen Riesenkrabbenspinnen begegnet man - wie der Name schon vermuten lässt - in Laos. Bisher beschränkt sich ihr Lebensraum in dem asiatischen Land auf Höhlen in der Provinz Cammon.