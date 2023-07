Was sehen Katzen, wenn sie in den Spiegel blicken? Erkennen sie ihr Spiegelbild?

Der Blick in den Spiegel ist für den einen mehr und den anderen weniger angenehm, aber alle sind sich sicher, dass sie selbst die Person im Spiegel sind. Doch wen sehen Katzen, wenn sie in den Spiegel blicken?

Erkennt sich eine Katze im Spiegel? © Unsplash / Eduard Delputte

Die kleinen Stubentiger sind meist sehr neugierig und nehmen alles in ihrem Revier ganz genau in Augenschein. So kommt es vor, dass sich in ihrem Blickfeld plötzlich ein Spiegel befindet und sie beim Anblick der anderen Katze erschrecken.

Im Internet gibt zahlreiche Videos, die Katzen bei anscheinend lustigen Gebärden vor dem Spiegel zeigen. Mal schnuppert die Samtpfoten interessiert an ihrem Spiegelbild und in anderen Szenarien greift sie es an.

In jedem Fall stellt sich die Frage, ob Katzen sich im Spiegel sehen können. Das ist ein Thema, mit welchem sich neben Katzenhaltern auch einige Wissenschaftler beschäftigen.

Der Katzenratgeber klärt auf, was Katzen sehen, wenn sie in den Spiegel schauen.