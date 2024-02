Waschmaschine entkalken: So geht es richtig!

Wie man Kalk am besten entfernt, welche Hausmittel zum Waschmaschine Entkalken geeignet sind und wie man dabei vorgeht, erfährst Du in diesem Artikel.

Kalkablagerungen sammeln sich bei jedem Waschgang an und können im Laufe der Zeit zu einem echten Problem werden. Denn Kalk lagert sich auf den Heizstäben der Maschine ab. Eine wachsende Kalkschicht führt dazu, dass die Maschine stärker heizen muss, um die gleiche Wassertemperatur zu erreichen. Hierdurch steigt der Stromverbrauch. Bei einer Schicht von fünf Millimetern liegt der durchschnittliche Stromverbrauch bereits um 30 Prozent höher. Kalk kann die Waschmaschine jedoch auch direkt schädigen. Denn er greift Schläuche und Verschlüsse der Maschine an und macht diese mit der Zeit porös. Im schlimmsten Fall kann Kalk sogar den kompletten Ausfall der Waschmaschine zur Folge haben. Dies geschieht zum Beispiel, wenn Wasser aus porös gewordenen Stellen austritt und die Elektronik beschädigt.

Viele Menschen greifen zu Hausmitteln, um ihre Waschmaschine zu entkalken. Die am häufigsten eingesetzten Mittel hierfür sind Zitronensäure, Essig und Essigessenz. Es handelt sich dabei um sehr aggressive Säuren. Diese sind in der Lage, die Verkalkung zuverlässig zu lösen. Dies birgt jedoch den Nachteil, dass dadurch auch andere Teile der Waschmaschine angegriffen werden können. Neueren Maschinen macht dies noch wenig aus. Sind Dichtungen jedoch bereits durch den Kalk angegriffen, können Hausmittel diese endgültig zerstören. Dies gilt besonders für Essig. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Hausmittel richtig zu dosieren. Schonender ist das Entkalken mit Natron.

Zitronensäure wird gemeinhin als das zuverlässigere Hausmittel zur Entfernung von Kalk betrachtet. Sie ist zum Teil auch in bestimmten Entkalkern enthalten. Sie ist weniger aggressiv als Essig. Allerdings sollte sie nicht erhitzt werden, da sich ansonsten Calciumnitrat bilden und Verstopfungen verursachen könnte. Am besten eignet sich Zitronensäure-Granulat.

Im Handel können spezielle Entkalker gekauft werden. Diese eignen sich hervorragend zum Entkalken der Waschmaschine. Angeboten werden sie in Form von Tabs, Pulver oder in flüssiger Form. Erhältlich sind sie sowohl in Supermärkten und Drogerien. Ihre größten Vorteile sind ihre hohe Wirksamkeit sowie die Tatsache, dass sie das Maschineninnere nicht unnötig angreifen. Gleichzeitig sind sie jedoch auch erheblich teurer als Hausmittel. Zudem sind diese Mittel in der Regel weniger umweltschonend.

Nun stellt sich allerdings die Frage, wie oft es denn überhaupt notwendig ist, die Waschmaschine zu entkalken.

Zum einen hängt dies davon ab, wie häufig die Maschine benutzt wird. Mit jedem Waschgang setzt sich mehr Kalk ab. Gleichzeitig kommt es darauf an, wie kalkhaltig das Wasser selbst eigentlich ist. Denn im Leitungswasser ist immer auch eine gewisse Menge an Kalk enthalten. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Härtegrad des Wassers.

Der Härtegrad des Wassers variiert regional.



In manchen Gegenden in Deutschland ist der natürliche Kalkgehalt des Wassers relativ gering. In diesem Fall ist von weichem Wasser die Rede. Ist der Kalkgehalt hingegen hoch, wird das Wasser als hart bezeichnet. Je härter das Wasser ist, desto mehr Kalk lagert sich bei jedem Waschgang in der Maschine ab. Wenn Du in einer Region mit sehr kalkhaltigem Wasser lebst, muss die Waschmaschine entsprechend häufiger entkalkt werden.

Härtegrad:



Unter 2,5: Bis zu einem Härtegrad von 2,5 ist das Wasser sehr weich und es kommt zu wenigen Ablagerungen. In diesem Fall reicht es aus, die Waschmaschine einmal pro Jahr zu entkalken.

Bis zu einem Härtegrad von 2,5 ist das Wasser sehr weich und es kommt zu wenigen Ablagerungen. In diesem Fall reicht es aus, die Waschmaschine einmal pro Jahr zu entkalken. 2,5 bis 4: Wasser in diesem Bereich ist mittelhart. Im Laufe der Zeit kann es zu signifikanten Ablagerungen kommen. Es sollte einmal alle 6 Monate entkalkt werden.

Wasser in diesem Bereich ist mittelhart. Im Laufe der Zeit kann es zu signifikanten Ablagerungen kommen. Es sollte einmal alle 6 Monate entkalkt werden. 4 bis 7: Bei einem Härtegrad in diesem Bereich kann sich der Kalk sehr schnell ablagern. Hier sollte bereits alle 1 bis 2 Monate entkalkt werden.

Bei einem Härtegrad in diesem Bereich kann sich der Kalk sehr schnell ablagern. Hier sollte bereits alle 1 bis 2 Monate entkalkt werden. Über 7: Ein Wert von mehr als 7 zeigt extrem hartes Wasser an. Am besten sollte hier zu jedem Waschgang Entkalker hinzugegeben werden.



Der Härtegrad des Wassers lässt sich auf unterschiedliche Arten in Erfahrung bringen. Am einfachsten ist dabei eine Suche im Internet. Die entsprechenden Werte für viele Regionen lassen sich dort leicht finden.

Falls Du es genauer wissen möchtest, kannst Du Dich auch an Deinen Wasserversorger wenden.