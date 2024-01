Waschmaschine gründlich reinigen: Diese 4 Schritte solltest Du durchführen

Anschließend mit Schwamm und einer Zahnbürste, die auch in kleinste Ecken kommt, reinigen und abwischen. Zum Schluss einfach noch einmal in der Dusche abbrausen.

Am besten legt man die Schublade zuerst für etwa zehn Minuten in eine milde, lauwarme Seifenlauge, damit sich der Schmutz löst.

An der Manschette, das ist der Dichtungsring aus Gummi am Trommeleingang, bleibt allerlei Schmutz hängen. Daher sollte man sie regelmäßig abwischen, am besten einmal im Monat, ansonsten bildet sich dort grauer Schlamm und langfristig hartnäckiger Schmutz, den man nicht mehr so leicht wegbekommt.



Dazu einen nassen Lappen und milde Seifenlauge nehmen, die Dichtlippe behutsam wegklappen und unter der Manschette entlang wischen. Man sollte bei der Reinigung dieses Teils auf keinen Fall Säuren wie Essig verwenden, da es das Gummi angreifen und porös machen kann.

Wenn man die Manschette regelmäßig abwischt, ist dieser Schritt sehr schnell erledigt.