Weihnachtliches Glühbier Rezept: So einfach kannst Du es selber machen

Glühwein war gestern! Mit dem köstlichen Glühbier Rezept von TAG24 wird Weihnachten zum ganz besonderen Hit. Glühbier selber zu machen, ist ganz einfach und zaubert den Duft von Weihnachten in Deine Küche. Weitere kulinarische Inspirationen zur Weihnachtszeit gibt es auf der Themenseite Weihnachtsrezepte.

Glühbier selber machen: Rezept

Salzarm Vegetarisch Vorbereitungszeit 10 Min. Kochzeit/Backzeit 20 Min. Gesamtzeit 30 Min. Menge 6 Portion(en) Zutaten 1,5 l Schwarzbier

2 Zimtstange

2 Sternanis

5 Gewürznelken

4 EL brauner Zucker

150 ml Kirsch- oder Orangensaft

Abrieb einer Zitrone oder Orange Zubereitung Schritt 1 Zunächst erwärmst Du das Schwarzbier ganz langsam in einem Topf. Das Bier darf hierbei nicht kochen, sonst verdampft der Alkohol. Schritt 2 Sobald das Bier erwärmt ist, gibst Du Sternanis, Zimt und Nelken dazu. Unser Tipp: Um sich lästiges Absieben zu ersparen, kannst Du die Gewürze in einen Stofffilter geben. Im Anschluss kommt der Zucker in den Topf. Schritt 3 Je nach Wunsch kannst Du Deinem Glühbier nun Orangen- oder Zitronenabrieb hinzufügen, umrühren und dann direkt vom Herd nehmen. Lass den Punsch einfach noch 15 bis 20 Minuten ziehen, damit sich der Geschmack der Gewürze vollends entfalten kann. Schritt 4 Nachdem das Bier abgekühlt ist, entfernst Du einfach die Gewürze und gibst je nach Wunsch Kirsch- oder Orangensaft hinzu. Nun wird der Bierpunsch noch einmal kurz aufgewärmt und kann im Anschluss direkt genossen werden.

Tipp: Bier lässt sich nicht nur warm als Glühbier genießen, sondern auch als Gelee. Ein leckeres herbes Biergelee Rezept findest Du ebenfalls bei TAG24.

Was ist Glühbier?

Wer keinen Glühwein mag, findet in Glühbier die passende Alternative. Bei Glühbier handelt es sich um ein dunkles Kirschbier, welches zusammen mit Honig sowie Zimt, Anis, Kardamom, Nelken und anderen Gewürzen erwärmt wird. Das würzige Heißgetränk stammt ursprünglich aus Belgien. Das sogenannte Kriek (Flämisch für Sauerkirsche) wurde dort Anfang der 1990er-Jahre gewürzt und erwärmt auf den Weihnachtsmärkten angeboten. Einer der belgischen Anbieter war die St. Louis Brauerei, welche das St. Louis Glühkriek zusammen mit dem belgischen Brauer Josef Maes entwickelte. Mittlerweile bieten viele Brauereien und nicht mehr nur belgische das Wintergetränk an. Einer der Unterschiede ist, dass diese bei der Herstellung nicht das belgische Kriek verwenden, sondern dunkles Bier mit Kirsch-, Holunder- oder Orangensaft versetzen.

Wie lange ist Glühbier haltbar?

Glühbier aus eigener Herstellung sollte man möglichst zeitnah trinken. Trinkt man es zu spät, dann schmeckt das Heißgetränk bitter. Wird das selbst gemachte Glühbier im Kühlschrank gelagert, dann ist es bis zu drei Tage lang haltbar.

Welches Bier eignet sich für Glühbier?

Glühbier wird aus dunklem Bier gemacht. Für die Zubereitung gut geeignet sind Schwarzbier, Stout und dunkler Doppelbock. Es gibt auch spezielle Winterbiere, die geschmacklich schon etwas mehr Würze haben. Wer es ganz authentisch mag, verwendet belgisches Kirschbier und kann bei dem Rezept für Glühbier den Kirschsaft weglassen.